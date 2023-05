PENZIJA: Posle 30 godina Milo ove nedelje definitivno ostaje bez vlasti! Analitičari: Možda ode u neki biznis

Odlazeći predsednik Crne Gore Milo Đukanović u subotu, 20. maja, i zvanično odlazi s mesta prvog čoveka te države, kada će na svečanoj inauguraciji u Podgorici Jakov Milatović preuzeti dužnost. Đukanović je prethodno napustio i čelo DPS, te će sada, kako mnogi ocenjuju, u političku penziju.

Iz Srbina u Crnogorca

Đukanović je gotovo tri decenije bio na nekoj od državnih funkcija u Crnoj Gori. Na parlamentarnim izborima 2020. njegov DPS je poražen i novu vlast formirala je koalicija Demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA. Nakon toga su posle više od dve decenije izgubili i vlast u Podgorici, a Đukanović je nedavno izgubio i u trci za novi mandat na čelu predsednika države.

Politički analitičar Branko Radun za Kurir ukazuje da je njegovu 30 godina dugu političku karijeru na vlasti možda najviše obeležila transformacija iz Srbina u Crnogorca.

- Đukanović je u prvim godinama bio prosrpski orijentisan. Čak i kada je Slobodan Milošević uvodio sankcije Republici Srpskoj, on im je pomagao i bio je veći Srbin od Miloševića i Vojislava Šešelja, a posle je pod pritiskom Zapada promenio politiku i postao Crnogorac od Srbina. I deda i otac su mu bili Srbi i on je bio Srbin do tada, i ta njegova konverzija je vukla ka jednom unutrašnjem konfliktu u Crnoj Gori, koju je doveo do ivice građanskog rata. Sva sreća što je otišao sada jer ne znam šta bi se Crnoj Gori u suprotnom desilo. Bilo je nekoliko momenata na ivici sukoba jer je gurao crnogorsku antisrpsku opciju - podseća Radun.

Njegov režim, kaže, obeležila je, pored ostalog, kriminalizacija politike i biznisa i nije tajna, ističe, da je Crna Gora jedno vreme živela bukvalno od šverca i nedozvoljenih poslovnih finansijskih operacija.

- To je bila jedna epoha s njim na čelu - konstatuje Radun. Šta će pak u budućnosti Đukanović da radi, Radun smatra da nije bitno za Crnu Goru.

- Politikom se izgleda neće baviti jer je napustio i stranku i verujem da je dogovor sa centrima moći da se evakuiše i iz politike i iz Crne Gore. Verovatno će u neki biznis otići, a ko zna, možda čak i završi na Dedinju pored Svete Marovića - zaključuje Radun.

Već ga ne pominju

S druge strane, politikolog Vladimir Pavićević za Kurir kaže da Đukanovića danas u Crnoj Gori niko ne pominje kao da se nikada ni za šta nije pitao u crnogorskoj politici.

- To pokazuje da je Crna Gora duboko u postđukanovićevskoj eri i da se sada crta potpuno nova arhitektura političke scene. A što se Milovih planova tiče, ni o tome se posebno ne razgovara. On je od 2. aprila, kada je ubedljivo izgubio na izborima, postao politički penzioner i to je jedina izvesna stvar u vezi s njegovom političkom pozicijom - kazao je on.

Ivana Žigić