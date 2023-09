"KAD AMERIČKI ZVANIČNIK OVAKO NASTUPI, TO ZNAČI SAMO JEDNO" Pavićević: Eskobar je pod antizapadnim snagama mislio na njih

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je, povodom pregovora o novoj crnogorskoj vladi, da posvećenost evropskom putu, članstvu u NATO-u i borbi protiv korupcije ne ispunjava svaka stranka u crnogorskom političkom spektru i da je potrebno izbeći da u Vladu uđe antizapadna stranka.

Američki diplomata je istakao da postoji pritisak na stranke u Crnoj Gori sa svih strana u vezi sa tim kako bi trebalo formirati Vladu, a da su očekivanja međunarodne zajednice veoma jasna.

Predsednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera koalicije Za budućnost Crne Gore Andrija Mandić izjavio je da izjava zvaničnika SAD zvuči kao da je pisao "neko iz Podgorice ko priželjkuje da se DPS vrati na vlast u Crnoj Gori".

Prilikom analiziranja reči Gabrijela Eskobara, sagovornik Kurir televizije je Vladimir Pavićević, politički analitičar.

Prvo je, analizirajući Eskobarove reči, rekao da postoje dva aspekta:

- Ima dva aspekta, uz dodatnu napomenu da pored izjave Eskobara postoje još dve teme koje su veoma prisutne. Jedna je tunel do Višeg suda, a druga je odluka Crne Gore, čiju kandidaturu da podrži za organizaciju EXPO 2030. godine. Da li Rim ili Rijab. Mada, sa stanovništva Vlade, najvažnija je priča o Eskobaru. Kada američki zvaničnik nastupi ovako decidno onda on na neki način legitimiše mogućnost da zvaničnici drugih država takođe mogu da dođu i traže svoj interes i govore kako šta treba. Na ovaj način se relativizuje ona tema da li bilo ko sme da utiče na formiranje Vlade - započeo je Pavićević, pa se prisetio i drugog aspekta:

- Drugi je posebno zanimljiv jer je jedan od najviših zvaničnika pokreta Evropa sad pre par sedmica javno rekao da u komunikaciji koju su imali sa predstavnicima Amerike nisu videli da postoji bilo kakva prepreka koja se tiče interesa SAD da na primer i predstavnici koalicije Za budućnost Crne Gore budu u Vladi. To je zanimljivo jer u kratkom roku imamo protivrečne poruke koje stižu od američke administracije.

01:35 MILO JE ZAUZEO EKSTREMNU POZICIJU, NJEGOVI GLASAČI BEŽE OD NJEGA Pavićević: U kratkom vremenu imamo različite poruke iz Amerike!

Potom je rekao koje su te antizapadne stranke za koje Eskobar smatra da nisu poželjne u novoj Vladi Crne Gore:

- Mislim da su dve stvari tu bitne. Smatram da gospodin Mandić sugeriše da postoji inicijativa pojedinih krugova oko Mila Đukanovića, da se uključi njegov DPS, koji je gubitnik svih izbora od 2020. godine na ovamo, da oni sada kroje neku atmosferu, mnjenje ko je zapadni, a ko antizapadni. Mi koji živimo u Crnoj Gori, koji poznajemo svakog čoveka, svaki kamen, dobro znamo da je danas u CG politici jedina ovako ekstremna opcija, a kada pogledamo koje su to dominantne ideje Zapada, onda ta ekstremna opcija odudara od zapadnih vrednosti, ona upravo pripada Milovom DPS-u.

Potom je obrazložio ekstremnu poziciju Mila, pa se osvrnuo i na Novu srpsku demokratiju:

- Kada bi mene neko pitao da analitički procenim na koga je Eskobar mislio kada je rekao ono za antizapad, rekao bih da on prvo misli na Mila. Milo je zauzeo toliko ekstremnu poziciju, da čak ni njegovi glasači beže od njega. Upućeniji ljudi se sećaju da je Nova srpska demokratija, na čelu sa Mandićem, nije nastala na nekim idejama koje su dolazile iz nekih despotija, nego je nastala upravo na tragovima demokratskih ideala. Tako da, dolaze te protivrečne, kontradiktorne izjave.

Pavićević je rekao da je rat glavni razlog zbog kojeg se Amerika ovoliko "meša" u politiku CG:

- Znate, kada se donose političke odluke, a naročito u kontekstu rata kakvog imamo na ukrajinskom frontu. Doduše, nikada se ne zna dokle to može da se proširi, možda postane i planetarni sukob. Tada je prirodno da manje i više uticajni akteri hoće da utiču na razne tokove i procese u kojima imaju bilo kakvu vrstu interesa. Meni je to prirodno. Kao i mi, pa na kraju i televizije, prate izbore i razna zbivanja u Americi. Sada je isto to, samo obrnuto.

