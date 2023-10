"OVO ĆE SE DESITI KADA UVIDE DA JE BROJ SRBA OGROMAN, A POPISI LAŽIRANI" Tomić: Spajića će SKUPO koštati poltičko NEISKUSTVO!

Bura oko formiranja Vlade Crne Gore se ne smiruje. U ovom dugom i mukotrpnom procesu došlo je do novog preokreta kada je poslanik sa liste okupljene oko Demokratske partije socijalista Mehmet Zenka podržao mandatara Milojka Spajića. Zatim su Demokrate Alekse Bečića, koji su do sada kategorički odbijali da učestvuju sa DPS-om, odlučili da podrže saradnju sa Zenkom.

To je naišlo na negativne reakcije u Crnoj Gori koji Spajića i Bečića optužuju da su izdali narodnu volju. Podsećamo, Demokrate su svojevremeno izjavile da ne bi glasale za izbor 44. Vlade Crne Gore ukoliko bi presudan glas došao sa izborne liste Demokratske partije socijalista.

Da li će ne samo biti izdana narodna volja, već i da li je moguće vraćanje struktura partije Mila Đukanovića na vlast, ispričao je gost Kurir TV putem Viber poziva, iz Crne Gore Spasoje Tomić, srpski političar.

- Pojavila se vest da amabasade vrše veliki pritisak na Bečića. Narod u CG je već dao ime ovoj vladi i zovu je "Zenkina vlada" i sigurno je da neće imati dugu vladu. Ima vremena da se vlada formira, ali kako će se demokrate koji nikada nisu imali stabilan stav usaglasiti sa Milojkom Spajićom i Zenkom videćemo - rekao je Tomić.

Ispričao je kakav potez očekuje od Spajića.

- Joković je rekao da neće podržati vladu koja ima 40 poslanika. To je dvosmislena poruka. Ako bi se uključila URA, MIlojko Spajić ne bi imao problem da formira vladu. Jedna prilično velika nestabilnost će se produbiti nakon što se završi popis i pokaže se da je broj Srba izrazito veliki i da su popisi lažirani! Sve će morati da se menja i doći će ili do plada vlade ili će morati da dolazi do rekonstrukcije, jer ne može vlada da postoji bez Srba uprkos naporima nemačkog ambasadora da se to dogodi - poručio je Tomić.

On je dao rok trajanja vladi Milojka Spajića do marta 2024. godine:

- Biće taj scenario. Ucenjivanje od strane Zenke, od strane Bošnjaka jer su oni taj tas da Spajić sprovede reforme. Ja, da sam na mestu Milojka Spajića, ne bih zavisio od Mehmeda Zenke i Bošnjaka, nego kako je narod izglasao 2023. godine! Ta brojka zbrisala bi DPS. Spajić nema dovoljno političkog iskustva i mislim da treba da primi građanski pokret "URA", i koaliciju "Za budućnost CG" - smatra Tomić.

