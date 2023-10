CEO TVITER PRATI DRAMU CRNOGORSKE FAMILIJE: Izbio džumbus zbog zabranjene ljubavi? Mladi Crnogorac: Gej ujna nam zavela rođaku

Apsolutni cirkus nastao je na društvenoj mreži Tviter oko jedne objave. Naime, mladić je objavio sve o svojoj zapetljanoj porodičnoj drami, a ceo Tviter je skočio da odgonetne o čemu se radi, dok su se neki bacili i na crtanje grafičkog prikaza onoga o čemu je mladić pisao. Naravno, sve u šaljivom tonu.

."Moja ujna je prevarila ujaka sa tetkom od moje sestre od tetke i nikad mi neće biti jasno kako taj tetak od moje sestre od tetke živi sa tim," napisao je mladić iz Crne Gore, a ceo internet je ostao u čudu.

Ipak, korisnik Tvitera je detaljno opisao kako je do ove navodne preljube došlo iako niko na tviteru nije mogao da shvati ko je koga prevario i s kim.

"Upravo se završio razgovor između porodica i u pitanju je jedna velika tajna za koju niko od nas nije znao. Naime, negde pre možda 7 ili 8 godina dok se gradila naša kuća, dok su rođaci i ostali dolazili na početak radova, tu se upoznale moja ujna i moja tetka moje sestre od tetke. Odavno je postojao neki animozitet između njih, ali se to zbog nekih porodičnih odnosa kao prikrivalo i to i nije ni bitno sad... Bitno je to da, dok se ta kuća gradila svaku noć je neko od familije obilazio, kao, eto, zbog materijala... I jednu noć je moja ujna bila oko kuće onako slučajno i srela je tu moju tetku moje sestre od tetke. One su se tu pozdravile, ova je pitala šta će ona tu, odgovorila joj je da je došla u obilazak i pošle su zajedno. Posle nekoliko noći nestao je neki materijal i nismo znali ko je to uradio", zahuktava se priča.

Komšija prvi video nešto sumnjivo

"Uglavnom, danima možda i mesec dana se tražilo ko je to ukrao. Ujna kaže kako je tu noć srela tetku moje sestre od tetke: Kaže da je videla da nešto radi tu, da su pričale posle i šetale zajedno, ali ne zna zašto je ona došla tu. Moj tata Zvonko pokupi familiju da vidimo šta i kako, objasni situaciju da je neko ukrao to i to I AKO MISLITE DA OVO NEMA VEZE SA PREVAROM IZ PRVOG TVITA VARATE SE!"

Kada se cela familija okupila, došlo je do šokantnog priznanja.

Sa tetkom ili tetkom? U mnogim krajevima bivše zajedničke države za tetkinog muža kaže se tetak a ne teča, pa je i to jedna od nejasnoća: s kim je ujna bila sa tetkom ili sa tetkom (tečom)?

"Elem, kad se familija tu skupila, tetka od moje sestre od tetke je rekla da je sa ujnom otišla kući, ali je zaboravila ključeve na gradilištu i vratila se po njih. Kaže da je tamo videla neku ženu, ali se prepala i samo je pobegla. Da bi ujna rekla da je ta žena bila ona i napala tetku moje sestre od tetke da je pobegla jer je pomislila da će biti uhvaćena kako krade i da scenira sve ovo. ALI NAJJAČE TEK SLEDI. Kaže komšija kako je on slučajno dok je zalivao dvorište video NJIH DVE ZAJEDNO KAKO NEŠTO NOSE!"

U poslednjem tvitu dolazi do raspleta i otkrivaju se ove dve žene kao kradljivice građevinskog materijala. Ipak, autor ovog bizarnog tviter niza ne nastavlja dalje priču, a ceo tviter željno iščekuje nastavak kako je došlo do veze ujne i njegove rođake.

"Na kraj su njih dve priznale šta se desilo, a desilo se sledeće: one su se tu slučajno srele i kroz priču su rekla jedna drugoj da uzmu nešto neprimetno i da niko neće ni znati. Uzele su neke cevi, male one kao zelene...", i tu se završava ovaj neobičani niz tvitova, a nastavak?

Kako priča nema pravi završetak, ljudi na tviteru su se "razbesneli", ali i nasmejali do suza. Sudeći po komentarima, mnogi nisu razumeli da je u pitanju veza dve žene, a oni koji su uspeli da dokuče misteriju rodbinskih odnosa su se grohotom smejali.

"Pa đe kraj, šta je ovo? Na kojoj smo epizodi?", "Dobro, zaboravite lezbo aferu, što su one krale cevi?", "Tetka od sestre od tetke je tvoja majka?", "Televisa presenta", "Mozak mi je pregoreo na prvoj rečenici", bili su samo neki od komentara o ovoj zabavnoj pričici koja je nasmejala mnoge.

