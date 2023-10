OBJAVLJEN SPORAZUM O VLADI CRNE GORE: Usaglašeni principi rada kabineta mandatara Milojka Spajića

Nešto više od dva meseca od početka pregovora o 44. Vladi Crne Gore, nakon niza sastanka sa predstavnicima koalicije "Za budućnost Crne Gore", Demokratske Crne Gore, SNP i Albanskog foruma u Podgorici, mandatar Milojko Spajić saopštio je da je obezbedio podršku “veće većine nego što je očekivano”.

RTCG navodi da su u međuvremenu načelno usaglašena dva sporazuma - o političkim principima i podeli resora.

Spajić je, posle razgovora sa predstavnicima tih lista, novinarima pre nekoliko noći rekao da su “odredili dinamiku sledećih koraka i rade na kreiranju sporazuma".

U međuvremenu, koalicija "Za budućnost Crne Gore" saopštila je da je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kandidat za predsednika Skupštine Crne Gore, javlja Radio Crne Gore.

Poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin rekao je da ne vidi zašto bi se neko protivio kandidaturi Mandića za predsednika parlamenta.

- To i pripada koaliciji "Za budućnost Crne Gore", a ta koalicija će suvereno odlučiti ko će to biti, da li će biti Andrija Mandić ili neko iz te koalicije, to je već unutrašnja stvar koalicije ZBCG - kazao je Dobričanin.

On je naglasio da podela ministarstava još nije konačna.

- To još do detalja nije ispregovarano i to će se u narednim danima, vrlo brzo, finalizovati. Nadamo se da ćemo imati novu vladu do kraja ovog meseca ili već početkom novembra - naveo je Dobričanin.

RTCG navodi da je ono što je u nacrtu sporazuma posebno zanimljivo to da je usaglašena i rekonstrukcija Vlade koja podrazumeva da politički subjekti Nova srpska demokratija i DNP predlože kandidate za članove Vlade.

Misli se na potpredsednika Vlade za infrastrukturu sa resorom ministarstva saobraćaja, ministra prosvete, ministra turizma i ministra prostornog planiranja i urbanizma.

Portal RTCG objavio je sinoć sporazum o formiranju nove, 44. vlade. Autentičnost dokumenta potvrđena je u Evropi sad, ali i drugim partijama koje pregovaraju o formiranju nove vlasti.

(Kurir.rs/RTCG)