"UKOLIKO SE POJAVI DNK NA DOKAZIMA, UBIĆEMO VELJOVIĆA I BANOVIĆA": Isplivali NOVI detalji skaj prepiske koja trese CG (VIDEO)

Pripadnik krimi-grupe koju terete za dvostruko ubistvo na Veruši pretio da će biti još žrtava, ako se pojavi njihov biološki trag. Petar Lazović prenosio Berancima detalje iz istrage, prosleđivao im je i poruke kolega koje je pitao za rezultate forenzičkih analiza. Za ubistvo Nemanje Prelevića i Danila Pekovića odgovara osmočlana krimi-ekipa iz Berana, koju je, prema tvrdnjama SDT-a, formirao Marko Zekić.

Pripadnik kriminalne grupe koju terete za dvostruko ubistvo na Veruši poručivao je da će, ukoliko im se pojavi DNK na dokazima izuzetim tokom uviđaja, ubiti tadašnjeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića i policijskog specijalca Mirka Banovića i njegovog brata Marinka.

On je o tome razgovarao sa policajcem Petrom Lazovićem, koji mu je javljao kako teče istraga likvidacije Podgoričana Nemanje Prelevića i Danila Pekovića, ubijenih 17. oktobra 2020. godine, u mestu Uvač, na Veruši.

Nakon što Lazoviću objašnjava da je sve što je bilo do njih “čisto”, da niko ne zna što su vozili u vreme likvidacije, a onda poručuje i šta će se desiti ako se na boci izuzetoj tokom uviđaja nađe biološki trag nekog od učesnika likvidacije.

“Pila se rakija iz boce. Ako nameste šta idu i Banovići i Veljović...”.

Prema optužnici, Beranac Marko Zekić 5. avgusta 2020. godine fizički se sukobio sa Nemanjom Prelevićem u podgoričkom lokalu “Garden”, nakon čega je odlučio da ga ubije i o tome obavestio ostale članove kriminalne organizacije koju je osnovao...

“Nemaju oni ništa. Nemaju vozilo, ništa, ništa... Oni su ga brate pop***li. Samo da to ove pi*ke što su ostali, ovaj Banović i go*na a...”, šalje taj Beranac koji brine da se na flaši “ne namesti DNK”...

Lazović mu u nekoliko navrata odgovara da od njega kriju ima li ili nema DNK, ali i šalje skrinšot poruke koju je dobio od kolege kod kog se interesovao za to.

“Nema, bio je mešani. U početku mislilo se da je od jednog momka iz NK, ali je Sandra (Kovačević) posle isključila tu mogućnost, a i mi smo ga detaljno proverili kroz poligraf, listinge i video-nadzore”, napisao je taj inspektor Lazoviću, a ovaj prosledio ubici uz napomenu da ne priča nikome.

“Samo nikom ne pominji, jer bi me zakopao”, piše on.

Njih dvojica danima razgovaraju o istrazi, a Beranac insistira da policija ne može otkriti ništa, jer su sve očistili:

“Brate samo kada ne može da se podmetne mirna glava. Oni ne znaju čime su otišle ubice, nemaju ništa. Neka ga pu*e. To je to brate, sad mirno spavamo i idemo dalje”, šalje taj Beranac Lazoviću već 21. oktobra.

Konstatuje i da inspektori nemaju ništa, ali i da su čuli da istragu vode Veljovićevi policajci i Banović.

Queen da zovne Boškovića

Lazović mu odgovara da istragu vodi Sektor kojim je tada rukovodio Enis Baković, ali i prepričava da se Banović i ekipa oko njega interesuju kako protiče rasvetljavanje ubistva.

Prenosi mu i da je policajac iz Berana u kontaktu sa Veljovićem i Banovićem u vezi s istragom likvidacije i da ih taj kolega pominje... “Imaju nekog u Berane. Inspektora. Koji sve vas pominje. Mirku špija”, piše Lazović.

Njegov sagovornik, čiji identitet je poznat Specijalnom državnom tužilaštvu, konstatuje da zna ko je u pitanju, ali i kako da se reši taj problem.

“Ološ onaj, Vučinić inspektor je ološ. Radenka Dubaka imaju, to je ta veze Banovića... Taj je trpao mene da vozim motor profi i da imam kvada... Neka Apis zovne Queen i kaže Boškoviću (Aleksandru) da se primiri”, piše on.

Bošković je u to vreme radio u Sektoru kriminalističke policije, kojim je rukovodio Banović.

Lazović mu tada prenosi da su se i na njega i Berance žalili, ali da je čak i njegov otac Zoran Lazović rekao sve najbolje o njima.

Beranac se 22. oktobra interesuje zbog čega inspektori dolaze da “muče ove oko nas” i “skidaju im nešto iz lovačkih džipova”...

“Brate, da nešto ne podmetnu u Forenznički. Samo to prati brate, drugo nema šta. Jer samo to mogu, drugo nema šta i to ne bi moglo da prođe, ali eto. Samo da se to ne desi. Mislim, daleko bilo, jer mi je jedan rekao da je Banović radio, to znam sigurno... Maku imaju na kamere tri zadnja dana... Kad će to doći iz Danilovgrada, koliko traje to? Samo taj Danilovgrad da dođe, da nešto ne smjeste... pi*ke stra*ljive i podmukle, to ti znaš dobro”, piše te noći oko 20.25 sati jedan od sada optuženih za dvostruko ubistvo.

Petnaestak minuta kasnije sa istog telefona javlja mu se drugi pripadnik beranske krimi-ekipe:

“Ma brate, to se zna. Ovo si do sada sa Apisom pisao. Ko ih je*be. Mi ćemo se držati i tako ostati ako zapnu krčimo, ako ‘oće da su mirni neka sjede. Tako, nećemo da silimo, same ih puštamo da biraju, pa neka izaberu... Pozdravi tatu, idemo sad lagano, prati samo Danilovgrad i ladano. Tata onaj dan vika Petar je kao vi, pazite se”, stiže Lazoviću.

Beranci i nakon četiri dana pitaju Lazovića za rezultate iz Forenzičkog, konstatujući da “do petka” moraju izaći sa tim.

“Kad budem znao reću ti”, odgovara mu policajac...

Nema nazad, rat i to je to

Tom, sada uhapšenom pripadniku kavačkog kriminalnog klana, ekipa iz Berana se 1. novembra žali da je policija ponovo bila “u selo” i da su malo pretresali...

“Ali sve O.K. Uglavnom tresla se gora, rodio se miš. Ali sve O.K. neka ih”...

On im odgovara da su Banovići i Vladimir Bajčeta “išli da kukaju...”.

“Išli su tamo da kukaju na mene i vas Banovići i Bajčeta... Poštuju nas, da ovaj nesretnik izgubio kompas, da su hteli oni da ga biju”...

“E sad kukaju brate. Što nisu kukali kad su lajali i tebe i kad su lajali sve nas? Sad nema kukanja. Sad nema nazad. Rat i to je to”, dobija odgovor audio porukom, a potom i tekstualnom:

“Neka uživaju samo brate, pa polako. Ja sam ti onda rekao...”.

Lazović tvrdi da je Banovićima i Bajčeti rekao da je sa Berancima brat, ali i da im je poručio da nemaju što da brinu ako ne “talasaju”.

“Ja rekao - kakve to veze ima sa nama? Ja jesam njima gore brat. Alo, imate pogrešan smer, ako ih ne čačkate i ne talasate nema što da se brinete”, prepričava Lazović što je navodno reko Banovićima i Bajčeti.

“Ovo je ovako sad ispalo da se ispoštuje tata, da ne bude na gomilu. Samo neka se zavuču u rupu i jezik u du*e neka stave, pi*ke folerske pokvarene. Samo neka ćute. Bili su u istragu uključeni, sve su istrickali što su znali”, stiže mu odgovor...

Policajac im odgovara da on zna i da je Banovićima i Bajčeti “Prelević bio brat”:

“A sad kad umiru od straha Prelević je ološ...”.

Optužnica

Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da su članovi te kriminalne grupe postali Miomir Ž. Đukić, Dragan Z. Biletić, Vasilije M. Đukić, Mirčeta M. Mihajlović, Nenad M. Miličić i Branislav S. Ivanović, Goran M. Milašinović i Dragan Tarić.

O sukobu koji je imao u lokalu “Garden”, Zekić je, prema dostavljenim dokazima iz Francuske, putem Skaj aplikacije obavestio ostale optužene i saopštio im da je doneo odluku da ubije Prelevića.

“Iz daljih komunikacija od 5. 8. 2020. godine, Zekić saopštava da je doneo odluku da liši života Prelević Nemanju upravo zbog tuče koju je imao sa njim i sa Bajčeta Vladimirom i Banović Marinkom u ugostiteljskom objektu ‘Garden’. U tim porukama Zekić navodi da je sa sobom imao pištolj koji je ostavio i istovremeno se raspituje kod drugih okrivljenih gdje živi Prelević, koje vozilo vozi, te mesto gdje mu se nalazi kuća, odnosno kakva je ulica u kojoj se nalazu kuća oštećenog”, piše u obrazloženju optužnice.

Lazović kavčanima slao fotografije ubijenih

Fotografije ubijenih Prelevića i Pekovića policajac Petar Lazović slao je pripadnicima kavačkog klana preko nekad zaštićene Skaj aplikacije, a o tome je razgovarao i sa kolegom Ivanom Stamatovićem, koji je mesecima u bekstvu.

“Ode Neco”, šalje on 18. oktobra 2020. godine Stamatoviću, a potom fotogradije izrešetanih Podgoričana.

“Mirko rekao Žilu ovo je katastrofa, momak ka jagnje, zbog tuče koju je hteo da pegla”, dodaje Lazović.

