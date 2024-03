ESKOBAR: SAD zabrinute zbog rekonstrukcije i ulaska srpskih stranaka u Vladu Crne Gore

Specijalni izaslanik za Zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar izjavio je da su SAD zabrinute zbog činjenice da bi lideri nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF), mogli biti deo Vlade.

On je na onlajn brifingu, uoči njegove posete Podgorici, rekao da su to ipak odluke koje donosi Vlada Crne Gore, i da je to njeno pravo.

Kazao je da se SAD ne mešaju ali da su zabrinuti zbog mogućnosti da oni koji ne dele vrednosti kao ostatak vladajuće koalicije, mogu ući u Vladu.

„U više navrata, i javno i privatno smo rekli da smo zabrinuti i da ove partije nisu partner Sjedinjenih Američkih Država.

Predstavnici ovih partija govorili su da će preispitati članstvo u NATO, ali i da imaju nameru da povuku priznanje Kosova što bi izazvalo dodatnu nestabilnost u regionu.

Koliko vidimo, oni se nisu promenili. A kroz neke stvari koje radi čelnik šef parlamenta Andrija Mandić nismo videli pravu posvećenost evroatlantskim integracijama. Zabrinuti smo zbog mogućnosti da oni koji ne dele vrednosti kao ostatak koalicije, mogu ući u Vladu“, rekao je Eskobar.

