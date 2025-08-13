BRATSKU CRNU GORU RAZARAJU POŽARI! "Situacija nije dobra" Zemlja DEVASTIRANA, sutra DAN ŽALOSTI! "Zašto niko ne uvodi vanredno stanje?!(VIDEO)
Mujović: Situacija sa požarima nije dobra
Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović gostujući u trećem Dnevniku TVCG kazao je da je situacija sa požarima nije dobra, ali da je pod kontrolom. Mujović smatra da imaju kapaciteta da odgovore trenutnim izazovima.
- Situacija u Glavnom Gradu je pod kontrolom, ali imajući u obzir ozbiljnost situacije, moramo biti obazrivi sa prognozama, situacija se menja iz časa u čas - kazao je Mujović.
Naglasio je da su najaktuelniji požari u Kučima, dakle Ubli, Bezjovo, Fundina, Kupusci, te da su to trenutno najveća žarišta.
Sutra Dan žalosti u Crnoj Gori
Vlada Crne Gore je na telefonskoj sednici donela odluku da se sutra, 14. avgusta, proglasi Dan žalosti povodom smrti vojnika Dejana Božovića koji je stradao u prevrtanju cisterne tokom pružanja pomoći u gašenju požara.
"Ovo je terorizam"
"Ovo je terorizam", glasi komentar ispod snimka požara sa nepoznate lokacije u Crnoj Gori.
NAJNOVIJI SNIMCI: "Zašto niko ne uvodi vanredno stanje"
U snimcima objavljenim na Instagram nalogu Podgorički vremeplov danas oko 3 sata ujutru, vidi se vatrena stihija kako neoubzdano prži sve pred sobom, dok vatrogasci, zajedno sa meštanima, pokušavaju da ugase požar.
"Zašto se ne uvodi vanredno stanje, nije mi jasno", glasi jedan od komentara ispod ovog videa.
Katastrofalan dan iza nas
Požari u Crnoj Gori bukte već treći dan, a na udaru je gotovo cela zemlja.
Kurir.rs