"Pobegli su u vašu zemlju, ima ih na stotine"

Odmah potom nastavio je sledećim rečima:

- Ova osoba koja deluje u Crnoj Gori tražena je zbog seksualnog zlostavljanja maloletnih devojčica i trenutno se nalazi u Crnoj Gori. Pobegla je iz Turske i tamo pere mafijaški novac, saopštio je na društvenoj mreži X, turski novinar Ibrahim Haskologlu, objavljući i fotografije osobe o kojoj govori.

"Njegovo ime je Ozgur J., a slični izopačeni pojedinci šetaju vašom zemljom. Molim vas, nemojte zbog takvih ljudi imati loše mišljenje o Turcima. To su pojedinci koji su počinili nezakonita dela u Turskoj i pobegli u vašu zemlju. U vašoj zemlji ih ima na stotine. Mafijaši koji beže iz Turske traže utočište tamo. Većina prijava upućenih crnogorskoj vladi ostala je bez odgovora. Pokažite svoju reakciju i zahtevajte da ti pojedinci budu izručeni Turskoj. Oni predstavljaju pretnju vašoj zemlji.

- Takođe, u vašoj zemlji žive i hiljade pristojnih turskih građana i turista — molim vas, nemojte ih kažnjavati zbog postupaka ovih loših ljudi.

- Mnogi od ovih kriminalaca tamo žive čak i bez boravišnih dozvola. Kao građanin Turske, mogu vam reći da vaša vlada već zna za većinu ovih imena", napisao je Haskologlu na X-u i u objavi pomenuo najviše zvaničnike Crne Gore.

Haskologlu je juče poručio Spajiću: "Primili ste u Crnu Goru svakoga ko je bio uključen u ilegalne, begunačke operacije pranja novca i prevara iz Turske, i nikada niste organizovali njihovu ekstradiciju."

On je to napisao na društvenoj mreži X odgovarajući na preksinoćnu Spajićevu najavu da će vlada u ponedeljak 27. oktobra po hitnoj proceduri doneti odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske, podseća podgoričko Aktuelno.

Vlada Crne Gore juče je i uvela privremenu obustavu bezviznog režima za državljane Turske.

Podsetimo, tenzije u podgoričkom naselju Zabjelo ne jenjavaju otkad su pre nekoliko dana državljani Turske i Azerbejdžana napali M.J. iz Podgorice.

Turski novinar: Crnogorske vlasti mi se obratile tražeći informacije o osobama koje se bave nezakonitim aktivnostima, a nalaze se u Crnoj Gori

Turski novinar Ibrahim Haskologlu saopštio je i da su mu se crnogorske vlasti obratile tražeći informacije o osobama koje se bave nezakonitim aktivnostima, a nalaze se u Crnoj Gori.

- Crnogorske vlasti su mi se obratile za informacije o osobama koje se bave nezakonitim aktivnostima u njihovoj zemlji, napisao je na Iksu dosajući da će tokom ove sedmice posebno prijaviti one koji se bave nezakonitim klađenjem i pranjem novca.

- Nadam se da će priča o onima koji nose maske na licu i varaju ljude u Crnoj Gori konačno biti završena, poručio je turski novinar.

Haskologlu je juče bio oštar prema vlastima u Podgorici jer su, kako je naveo, u zemlju primili pojedince koji su, prema njegovim rečima, iz Turske pobegli od pravde i nastavili da peru mafijaški novac i učestvuju u sumnjivim finansijskim poslovima.