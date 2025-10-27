Slušaj vest

Predsednik Vučić kratko se obratio na ulazu u sedište stranke i rekao:

- Srećna slava! Krajem nedelje ili svakako sledeće nedelje imaću šta da vam kažem po tom pitanju. Srećna slava svima koji slave i sve najbolje vam želim, rekao je predsednik.

Aleksandar Vučić stigao na slavu SNS Izvor: Kurir

Mnogi su sa oduševljenjem pozdravili predsednika kada se pojavio u prostorijama SNS. On je najpre pohvalio stranku i istakao kako je jedina u Srbiji koja ne duguje nijedan dinar.

Novinari su mu na ulazu postavljali i pitanja.

O Crnoj Gori

Predsednik je upitan kako ocenjuje napade koji su stigli na njegov račun iz Crne Gore, odakle su ga optužili da je kriv za aktuelni sukob Crnogoraca i Turaka.

- Turaka sada dole ima 13.000, a dogodio se incident, došlo je do ubadanja i sada optužuju vlast u Beogradu za te njihove probleme. Sela Kavači i Škaljari nisu u Srbiji, ne ubijamo mi po njihovoj zemlji nego oni po našoj. Muka mi je da ćutim o tome ko je nosilac kriminalnih radnji, ne samo na Balkanu, već i šire - naglasio je Vučić.

Foto: Nemanja Nikolić

O MMF

Vučić se osvrnuo i na jutrošnje razgovore sa MMF-om. Rekao je da je sastanak bio dobar ali težak. Govorilo se i o pregovorima o NIS-u.

- Imamo rezerve da sve pokrijemo do 13. novembra, a upozorili su me da povedem računa da nas ne zadese sekundarne sankcije jer bi to pogodilo naš finansijski sektor - istakao je predsednik Srbije.

- Dobri i teški razgovori, ne laki razgovori sa MMF, ali korisni, rekao je Vučić dodavši da će krajem nedelje ili svakako sledeće nedelje imati šta da kaže po tom pitanju.