Milo Đukanović nije prijavio najmanje sedam ručnih satova, čija je ukupna vrednost i do 225.000 eura.

To proizilazi iz današnje odluke Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) koja je, pored ostalog, zvanično zatražila i fotografije iz crnogorskih medija za potrebe istražnog postupka.

Radi se o časovnicima poznatih brendova - Franck Muller (Mariner Chronograph), dva sata marke Cartier (Pasha de Cartier i Pasha de Cartier Moonphase Chronograph), Breguet (Classique Tourbillon Thermometer), Roger Dubuis (Excalibur 45 Automatic), Rolex (Cosmograph Daytona 18k Yellow Gold "Zenith") i Patek Phillipe (Neptune 5081J-001).

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) još 2019. godine inicirala je postupak pred Agencijom.

- Utvrđuje se da je Milo Đukanović u toku obavljanja funkcije predsednika Crne Gore, odnosno u periodu po prestanku funkcije, podneo Agenciji izveštaje o prihodima i imovini sa netačnim i nepotpunim podacima, jer nije prijavio pokretnu imovinu pojedinačne vrednosti veće od 10.000 eura, koja se odnosi na kolekciju ručnih satova, na osnovu čega je prekršio član 25, stav 2 i 3, a u vezi sa članom 26, stav 1, tačka 3, alineja 2 Zakona o sprečavanju korupcije - navodi se u dispozitivu odluke Agencije, koju potpisuje vršilac dužnosti direktora Dušan Drakić.

Pre gotovo 15 godina mediji su pisali o satu marke ”Breguet Tourbillon” (Brege Turbiljon) na ruci Mila Đukanovića, koji je u tom trenutku koštao 91.300 funti (106.076 eura).