ŠOK PREPISKA VESNE MEDENICE I STEFANA SAVIĆA UGLEDALA SVETLOST DANA! Ovako se poznati fudbaler jadao predsednici suda! Danas je osuđena na 10 godina zatvora
Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica danas je prvostepeno osuđena na 10 godina, saopštila je predsednica veća Višeg suda u Podgorici, sutkinja Vesna Kovačević.
Medenicino ime godinama se vezuje za niz afera koje su potresale javnost, od optužbi za zloupotrebu položaja i trgovinu uticajem, do spornih prepiski sa osobama iz sveta politike, biznisa i sporta.
Među najpoznatijima je komunikacija sa crnogorskim fudbalskim reprezentativcem Stefanom Savićem, dugogodišnjim stubom odbrane nacionalnog tima i bivšim igračem Atletiko Madrida, koji trenutno nastupa za turski Trabzonspor, čiju je prepisku svojevremeno ekskluzivno objavila crnogorska "Borba".
"Spremni na poziv Mila da odu u šumu i polože život"
Prepiska između Stefana Savića i Vesne Medenice, koja se odvijala u periodu od 2019. do 2022. godine, pokazuje da razgovori nisu bili ograničeni samo na sport.
Osim komentara o sukobu UEFA-e i vodećih evropskih klubova oko Superlige, Atletikovoj tituli prvaka Španije i političkim prilikama u Crnoj Gori, iz poruka se, prema pisanju "Borbe“, može zaključiti da je Medenica iskazivala snažnu lojalnost državi i tadašnjem režimu, navodno poručujući da bi bila spremna da se, na poziv Mila Đukanovića, povuče „u šumu“ i položi život za državu, ako bi to bilo potrebno.
Da je Savić debelo zagazio u DPS-ove političke vode pokazuje i stepen divljenja iskazanog prema Vesni Medenici i bivšem premijeru Dušku Markoviću 10. aprila 2019. godine u Vajber prepisci.
Tom prilikom je poručio da je "retkost imati prijatelje" kao što su Markovići i porodica Medenica.
Prepiska tokom litija: Neprijatelj je nevidljiv
Kapiten crnogorske fudbalske razmenjivao je mišljenja sa takozvanom gospodaricom zarobljenog pravosuđa i tokom litija.
Tako je 19. marta 2020. poručivao Medenici da "budu istrajni". Na kraju te prepiske upozorava sagovornicu da je situacija teška jer je "neprijatelj nevidljiv".
Medenica: Čovek delima za života obezbedi besmrtnost. Svaka čast. Veliki si i poseban u svakom pogledu. Izdržimo. Mi to moramo i možemo.
Savić: Hvala vam na lepim rečima... To je najmanje što mogu da uradim za svoj narod, samo da istrajemo u ovome. Veliki pozdrav.
Medenica: Istrajaćemo, ali posledice će biti teške, dugotrajne i iscrpljujuće. Nepravedno i mnogo u jednom veku. No - udruženi je moguće. Sretno!
Savić: Baš nepravedno i teško jer je ovaj neprijatelj nevidljiv. Čuvajte se, pozdravljam vas!
Savić nakon poraza DPS-a 2020. godine: Nadam se da će mi neko reći da nije istina
U Vajber prepisci na dan izbora 30. avgusta 2020. Medenica Saviću piše sledeće:
"Čujem da si obavio građansku dužnost kao i mi jutros u PG i nazad u naš Kolašin u kome vidim da si i ti pa bi mogao svratiti na kafu severnjačku (smeh) da nam razbiješ tremu“.
Međutim, svega tri dana nakon razvlašćivanja DPS-a (2. septembra 2020.), Savić se sa nevericom obraća Medenici porukama koje pokazuju koliko mu teško padaju rezultati izbora.
Savić: Svako jutro kad se probudim nadam se da ce mi neko reći da nije istina ovo sto se dešava..
Medenica: Ima nas još.
Savić: Sad ćemo videti koliko nas zaista ima.
Nakon pada DPS-a Medenica i Savić razvijaju konverzaciju preko aplikacije Vocap (Whatsapp).
Razočarao se u narod što je „okrenuo leđa“ DPS-u
Prvog dana decembra 2020. godine Savić se na nečemu zahvaljuje Medenici i izražava razočaranje u narod koji je posle 30 godina smenio DPS.
"Ne može Ustavni sud tu više ništa da uradi? Ja sam malo pratio kroz medije politička dešavanja i totalno sam se razočarao u nas kao narod u kojem primitivizam nadjačava intelekt. Nisam znao da napuštate, mada verujem da će vam i prijati s obzirom na trenutni politički ambijent koji se stvorio u CG. Hvala vam još jednom na ovome, ja to nikada neću zaboraviti" napisao je Savić.
Savić se Medenici obraća i poslednjeg dana te godine sa novogodišnjem željom da „sa njihovim zajedničkim prijateljima nastavi da doprinosi Crnoj Gori“.
"Samo želim da Vas pozdravim i još jednom zahvalim na ljudskom pristupu i odnosu kada smo bili u pitanju ja i moja porodica. Želim da verujem da će se naredne godine pokazati neki bolji i svetliji ambijent u Crnoj Gori i da je sve ovo što je trenutno na sceni samo prolazno, a da vi sa našim zajedničkim prijateljima nastavite da doprinosite Crnoj Gori kao što ste i do sada radili" poručio je Savić.
(Kurir.rs/Borba)