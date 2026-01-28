Slušaj vest

Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica danas je prvostepeno osuđena na 10 godina, saopštila je predsednica veća Višeg suda u Podgorici, sutkinja Vesna Kovačević.

Medenicino ime godinama se vezuje za niz afera koje su potresale javnost, od optužbi za zloupotrebu položaja i trgovinu uticajem, do spornih prepiski sa osobama iz sveta politike, biznisa i sporta.

Među najpoznatijima je komunikacija sa crnogorskim fudbalskim reprezentativcem Stefanom Savićem, dugogodišnjim stubom odbrane nacionalnog tima i bivšim igračem Atletiko Madrida, koji trenutno nastupa za turski Trabzonspor, čiju je prepisku svojevremeno ekskluzivno objavila crnogorska "Borba".

"Spremni na poziv Mila da odu u šumu i polože život"

Prepiska između Stefana Savića i Vesne Medenice, koja se odvijala u periodu od 2019. do 2022. godine, pokazuje da razgovori nisu bili ograničeni samo na sport.

Osim komentara o sukobu UEFA-e i vodećih evropskih klubova oko Superlige, Atletikovoj tituli prvaka Španije i političkim prilikama u Crnoj Gori, iz poruka se, prema pisanju "Borbe“, može zaključiti da je Medenica iskazivala snažnu lojalnost državi i tadašnjem režimu, navodno poručujući da bi bila spremna da se, na poziv Mila Đukanovića, povuče „u šumu“ i položi život za državu, ako bi to bilo potrebno.

Da je Savić debelo zagazio u DPS-ove političke vode pokazuje i stepen divljenja iskazanog prema Vesni Medenici i bivšem premijeru Dušku Markoviću 10. aprila 2019. godine u Vajber prepisci.

Tom prilikom je poručio da je "retkost imati prijatelje" kao što su Markovići i porodica Medenica.

Vesna Medenica Foto: Printskrin

Prepiska tokom litija: Neprijatelj je nevidljiv

Kapiten crnogorske fudbalske razmenjivao je mišljenja sa takozvanom gospodaricom zarobljenog pravosuđa i tokom litija.

Tako je 19. marta 2020. poručivao Medenici da "budu istrajni". Na kraju te prepiske upozorava sagovornicu da je situacija teška jer je "neprijatelj nevidljiv".

Medenica: Čovek delima za života obezbedi besmrtnost. Svaka čast. Veliki si i poseban u svakom pogledu. Izdržimo. Mi to moramo i možemo.

Savić: Hvala vam na lepim rečima... To je najmanje što mogu da uradim za svoj narod, samo da istrajemo u ovome. Veliki pozdrav.

Medenica: Istrajaćemo, ali posledice će biti teške, dugotrajne i iscrpljujuće. Nepravedno i mnogo u jednom veku. No - udruženi je moguće. Sretno!

Savić: Baš nepravedno i teško jer je ovaj neprijatelj nevidljiv. Čuvajte se, pozdravljam vas!

Savić nakon poraza DPS-a 2020. godine: Nadam se da će mi neko reći da nije istina

U Vajber prepisci na dan izbora 30. avgusta 2020. Medenica Saviću piše sledeće:

"Čujem da si obavio građansku dužnost kao i mi jutros u PG i nazad u naš Kolašin u kome vidim da si i ti pa bi mogao svratiti na kafu severnjačku (smeh) da nam razbiješ tremu“.

Međutim, svega tri dana nakon razvlašćivanja DPS-a (2. septembra 2020.), Savić se sa nevericom obraća Medenici porukama koje pokazuju koliko mu teško padaju rezultati izbora.

Savić: Svako jutro kad se probudim nadam se da ce mi neko reći da nije istina ovo sto se dešava..

Medenica: Ima nas još.

Savić: Sad ćemo videti koliko nas zaista ima.

Nakon pada DPS-a Medenica i Savić razvijaju konverzaciju preko aplikacije Vocap (Whatsapp).

Razočarao se u narod što je „okrenuo leđa“ DPS-u

Prvog dana decembra 2020. godine Savić se na nečemu zahvaljuje Medenici i izražava razočaranje u narod koji je posle 30 godina smenio DPS.

"Ne može Ustavni sud tu više ništa da uradi? Ja sam malo pratio kroz medije politička dešavanja i totalno sam se razočarao u nas kao narod u kojem primitivizam nadjačava intelekt. Nisam znao da napuštate, mada verujem da će vam i prijati s obzirom na trenutni politički ambijent koji se stvorio u CG. Hvala vam još jednom na ovome, ja to nikada neću zaboraviti" napisao je Savić.

Savić se Medenici obraća i poslednjeg dana te godine sa novogodišnjem željom da „sa njihovim zajedničkim prijateljima nastavi da doprinosi Crnoj Gori“.