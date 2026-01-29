Slušaj vest

Predsednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević izneo je teške optužbe povodom slučaja bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i njenog sina, tvrdeći da je u pitanju političko-pravosudna nagodba sa Milom Đukanovićem.

Prema Medojevićevim rečima, Medenica je, kako tvrdi, pristala da odsluži dio zatvorske kazne, dok je njenom sinu omogućeno da se prebaci na sigurno i izbegne puni domet pravde.

Zauzvrat, navodi Medojević, Vesna Medenica će ćutati o kriminalnim poslovima braće Đukanović i njihovim vezama sa pravosuđem i organizovanim kriminalom.

„Ovo nije pravda, ovo je dogovor. Medenica je žrtvovana delimično, da bi se spasila suština sistema i oni koji su njime vladali decenijama“, poručio je Medojević.

Miloš Medenica, sin Vesne Medenice Foto: screenshot Youtube/ Vijesti Online

On smatra da je beg njenog sina iz zemlje neposredno nakon izricanja presude dodatni dokaz da je scenario unapred pripremljen, te da se javnost namerno zasipa drugim aferama kako bi se skrenula pažnja sa ključnog pitanja – ko je omogućio da osoba osuđena za teška krivična dela ne bude odmah upućena na izdržavanje kazne, dok se istovremeno njenom sinu Milošu Medenici ostavlja prostor za bekstvo.

Medojević tvrdi da ćutanje institucija, izostanak odgovornosti i odsustvo hitnih reakcija tužilaštva i sudova potvrđuju da se radi o duboko kompromitovanom sistemu koji i dalje funkcioniše po pravilima starog režima.