Slušaj vest

Bišvi predsednik i premijer Crne Gore Milo Đukanović pominje se u fajlovima povezanim sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom koje je objavilo američko Ministarstvo pravde.

Đukanović se pominje u porukama koje je Epstajn navodno razmenjivao sa slovačkim političarom Miroslavom Lajčakom. Lajčak u jednoj od poruka piše da predsednik Crne Gore "očekuje našu posetu".

Epstajnn odgovara Lajčaku: "Možda bi trebalo da omogućimo utočište za Donalda".

Lajčak odgovara da je "Donaldu slaba tačka Crna Gora".

1/4 Vidi galeriju Milo Đukanović se spominje u Epstajnovim fajlovima Foto: justice.gov

Epstajn onda Lajčaku piše da su nekadašnji advokat predsednika Sjedninjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa, Majkl Koen i bišvi Trampov savetnik Pol Manafort "obojica krivi" i napisao "početak kraja".

Epstajn tokom prepiske takođe šalje Lajčaku link sa portala "Njujork posta" sa tekstom o Crnoj Gori i sliku Kotora, a Lajčak mu odgovara "Rekao sam ti da je Crna Gora sjajna".

Epstajn je takođe pitao Lajčaka da li je Đukanović predsednik ili premijer Crne Gore, a Lajčak mu odgovara da je predsednik.

Deo poruka je razmenjen 21. avgusta 2018 godine, deo dan kasnije, a deo 21. septembra iste godine.