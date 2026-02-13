Slušaj vest

Skupštinski Anketni odbor za crne trojke saslušaće bivšeg predsednika Crne GoreMila Đukanovića, odlučeno je na današnjoj sednici. Saslušanje je predložio poslanik Demokrata Momčilo Leković, a inicijativa je podržana jednoglasno.

Leković je kazao da Đukanović treba da bude saslušan budući da tvrdi da nije postojala sedma uprava, dok je bivši šef Agencije za nacionalnu bezbednost i premijer Duško Marković tvrdio suprotno.

MILO ĐUKANOVIĆ: ČESTITAM JAKOVU MILATOVIĆU, ALI... "Sve što se događa ovih dana potvrđuje da Crna Gora ima zalutale institucije!"

"Želeo sam da čoveku dam priliku da objasni mnoge navode koje smo čuli pred ovim Odborom, ali i proteklih 20 godina", kazao je Leković i naveo da je očekivao od članova Odbora iz DPS da oni predlože tu inicijativu.

On kaže da bi Đukanović morao biti upoznat sa tim stvarima budući da je decenijama pokrivao najviše funkcije u Crnoj Gori.

"Sve to upućuje da treba u narednih deset dana saslušamo Mila Đukanovića bez ikakvih tenzija. Mislim da je to svrsishodno za rad ovog Odbora i budućnost države", rekao je Leković.