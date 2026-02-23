Slušaj vest

Milan Knežević, predsednik crnogorske Demokratske narodne partije (DNP), izjavio je u emisiji Fakti sa Jelenom Novaković na Adria TV da je "neverovatno da Mila Đukanovića niko nije pozvao makar na informativni razgovor".

- Ne kažem da treba hapsiti bez dokaza, ali smatram da on treba da bude pozvan na informativni razgovor i da se, recimo, izjasni o prvom zarađenom milionu, ničijoj kući, kastodi računima… Zakazalo je i bivše i sadašnje tužilaštvo. Sadašnje tužilaštvo postupa po optužnicama Milivoja Katnića i njegovih najbližih saradnika - ocenio je sinoć Knežević.

Građani Crne Gore su, smatra on, izgubili svaku nadu da će doći do procesuiranja glavnih ljudi, koji su, kaže, 30 godina rasparčavali Crnu Goru, delili je po svim šavovima…

“I koji su postali multimilijarderi, čija se imovina više ne može ni proceniti. Očigledno je da imaju neku institucionalnu zaštitu i neke paktove, koje mi svakodnevno gledamo jer dokazi isplivavaju”, istakao je Knežević.

Milan Knežević u emisiji Fakti na Adria TV Foto: screenshot YT/AdriaTelevizija

On je podsetio na hapšenje bivšeg britanskog princa Endrua, mlađeg brata kralja Čarlsa.

“Zamislite da se sad uhapsi Aco Đukanović. Može li neko više da veruje u Crnoj Gori da se može uhapsiti Aco Đukanović. Ja ne verujem. Ni Aco, ni Blažo, ni Milo Đukanović. Niko iz prve familije ili neko od njihovih najbližih saradnika”, rekao je Knežević.

“I ranije sam ukazivao na selektivno postupanje SDT-a”

Komentarišući tvrdnje sada odbjegle bivše specijalne tužiteljke Lidije Mitrović da glavni specijalni tužilac Vladimir Novović štiti bivšu ministarku odbrane Oliveru Injac od krivičnog gonjenja, lider DNP-a je večeras ponovio da je i ranije ukazivao na selektivno postupanje tužilaštva kojim rukovodi Novović.

“Injac je bila institucionalno zaštićena od SDT-a. Mislim da je za to dobila neku vrstu blagoslova međunarodne zajednice. Ona nije bila prvi kandidat za ministarku odbrane za vreme vlade Zdravka Krivokapića. Bio je tu i gospodin Đurović iz Bara, koji se već bio pripremio, zvao ga Zdravko da dođe u Vladu. Čovek kupio odijelo i cipele. I negde u Mahali su ga zvali i izvinjavali se i rekli mu da će nova ministarka da bude Injac, koja je direktno došla iz DPS-a. Ja sam to u brk i bradu Krivokapiću saopštio. I da nije samo ona došla iz DPS-a, nego i određeni broj njegovih apostola”, rekao je Knežević.

Foto: screenshot YT/AdriaTelevizija

Injac je, tvrdi on da je vidio dok je bio u Odboru za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore, zloupotrijebila službeni položaj u nekoliko slučajeva.

“Da je to za zatvor, po mom skromnom mišljenju jer ja više nijesam odlični poznavalac Zakonika o krivičnom postupku nakon što sam čuo Lazara Šćepanovića. Zatvor kao kuća. Zašto je Vladimir Novović dao dva obavezujuća uputstva tužiteljki Mitrović za slučaj Olvere Injac, to je pitanje za njega, vrhovnog državnog tužioca i Tužilački savet. Nakon toga, Injac postaje gradonačelnica Podgorice. Ni kriva, ni dužna. Nije ni bila na listi. Sad je, ni kriva, ni dužna, ambasadorka u Briselu”, kazao je Knežević.

“Lobirao bih za Šoškića, a ne Novovića”

Da se pitao, rekao je on, lobirao bi da glavni specijalni tužilac bude Miloš Šoškić, a ne Vladimir Novović.