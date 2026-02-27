Policija u Podgorici opkolila zgradu u kojoj živi Aco Đukanović, brat Mila Đukanovića, saznaju Vijesti
SAZNANJA VIJESTI
POLICIJA U PODGORICI OPKOLILA ZGRADU U KOJOJ ŽIVI MILOV BRAT! U istom objektu je i filijala Prve banke Aca Đukanovića, inspektori se spremaju za pretres imovine
Policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg dugogodišnjeg crnogorskog premijera i predsednika Mila Đukanovića.
Podgoričke Vijesti navode da se u istoj zgradi, u Ulici Vuka Karadžića, nalazi i filijala Prve banke čiji je Đukanović vlasnik.
Prema saznanjima Vijesti, inspektori će pretresti imovinu Aca Đukanovića.
Vijesti su objavile i snimak koji prikazuje policiju oko zgrade.
Aco Đukanović Foto: Kurir
(Kurir.rs/Vijesti)
