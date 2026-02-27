Slušaj vest

Policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg dugogodišnjeg crnogorskog premijera i predsednika Mila Đukanovića.

Podgoričke Vijesti navode da se u istoj zgradi, u Ulici Vuka Karadžića, nalazi i filijala Prve banke čiji je Đukanović vlasnik.

Prema saznanjima Vijesti, inspektori će pretresti imovinu Aca Đukanovića.

Vijesti su objavile i snimak koji prikazuje policiju oko zgrade.

aco-djukanovic.jpg
Aco Đukanović Foto: Kurir

(Kurir.rs/Vijesti)

