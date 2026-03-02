Slušaj vest

Istovremeno dok se čeka odluka sudije za istragu Osnovnog suda u Nikšiću Save Mušikića o tome da li će biznismen Aco Đukanović iz pritvora dokazivati da arsenal oružja pronađen na tavanu kuće u Rastocima nije njegov, očekuje se i da podgoričko tužilaštvo počne detaljnu analizu dokumentacije oduzete iz njegovog stana u Podgorici, saznaju “Vijesti” nezvanično.

Prema istim informacijama, reč je o obimnoj dokumentaciji pohranjenoj u više registratora, koju su policijski inspektori zaplenili tokom pretresa stana brata bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Iz Uprave policije ranije je zvanično saopšteno da je tokom pretresa Đukanovićevog stana u centru Podgorice izuzeta određena dokumentacija.

“Službenici policije su tokom pretresa u Podgorici izuzeli određenu dokumentaciju, o čemu je obavešteno nadležno tužilaštvo, te će povodom navedenog biti formiran predmet u cilju daljeg postupanja. Zbog zaštite interesa postupanja policijskih službenika, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da saopštimo više informacija za aktivnosti izvedene na teritoriji Podgorice”, saopšteno je iz UP poslije hapšenja Đukanovića.

“Vijesti” su pre dva dana objavile da je, prema nezvaničnim saznanjima lista, nekoliko skupocenih satova popisano i fotografisano tokom pretresa Đukanovićevog stana u Ulici Vuka Karadžića u Podgorici, odakle je i izuzeta dokumentacija.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Nakon pretresa njegove imovine u Podgorici i Nikšiću, formirana su dva predmeta.

U onom pokrenutom zbog pronalaska oružja i municije doneta je naredba o sprovođenju istrage, a tužiteljka Vanja Sinđić predložila je da mu sud odredi pritvor do 30 dana.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Sudija Mušikić sinoć je saslušao osumnjičenog za nedozvoljeno držanje oružja, ali odluku o prijedlogu za pritvor nije donio odmah, već će to učiniti naknadno.

Jedan od Đukanovićevih branilaca, advokat Nikola Martinović, kazao je novinarima da sudija ima rok da odluku donese do 2.30 časova iza ponoći, 3. marta, kada Đukanoviću ističe zadržavanje od 72 sata koje mu je odredila tužiteljka Sinđić.

Prema rečima Martinovića, iz naredbe o sprovođenju istrage izuzeti su pojedini predmeti navedeni u prvobitnoj krivičnoj prijavi – panciri i dio oružja za koje je, kako tvrdi, naknadno utvrđeno da postoji dozvola.

“U odnosu na krivičnu prijavu od sinoć, doneta je naredba o sprovođenju istrage u kojoj nema jedan deo predmeta koje je tužiteljka stavila u krivičnoj prijavi, odnosno koje je policija identifikovala kao krivično delo. U prvom redu sada više nema pancira jer to niti je krivično delo, nema nekog oružja koje je tobože postojalo, za koje su utvrdili da ima dozvolu. I dalje postoje neka oružja za koja ja tvrdim da postoji dozvola, oni je nisu mogli naći, ali naći ćemo je mi”, rekao je Martinović sinoć, prenosi portal Radija i televizije Nikšić (RTNK).

On je dodao da je Đukanović odgovarao na sva pitanja sudije, koji ga je detaljno ispitao.

Đukanović je sudiji za istragu Osnovnog suda u Nikšiću priveden sinoć oko 19 sati, a saslušanje je završeno nešto pre 21 sat.

I juče mu je odbranu pružao tročlani advokatski tim koji čine Đukanovićeva sestra advokatica Ana Đukanović i njene kolege Neda Ivović i Martinović.

Ispred zgrade nikšićkog suda i juče je bila okupljena grupa rodbine i prijatelja uhapšenog Đukanovića, među kojima su bili i supruga i sin njegovog brata Mila – Lidija i Blažo Đukanović.

Pretresi, hapšenja, odbrana…

Aco Đukanović uhapšen je u noći između 27. i 28. februara, oko dva i po sata iza ponoći, nakon pretresa njegove imovine u Podgorici i Nikšiću.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću saopšteno je da mu je, nakon saslušanja, određeno zadržavanje do 72 sata zbog osnovane sumnje da je u porodičnoj kući u nikšićkom naselju Rastoci neovlašćeno držao oružje i municiju. Kao razlog zadržavanja navedena je opasnost od bekstva.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Đukanović je u proteklih šest meseci više od 20 puta prelazio državnu granicu.

Nakon višesatnog saslušanja u tužilaštvu, Martinović je u subotu uveče kazao da deo pronađenog oružja pripada Milu Đukanoviću, dok je deo nasleđen od njihovog pokojnog oca i za njega, kako kaže, postoji dokumentacija.

“…Nađene su neke puške sa posvetom njegovom bratu Milu Đukanoviću i definitivno je jasno da te puške nemaju nikakve dodirne veze sa Acom Đukanovićem. Takođe je nađena neka količina oružja koja je pripadala njegovom pokojnom ocu, za šta postoji dokumentacija. Policija je sve to oružje uzela. Ono će biti predmet veštačenja i oko toga mislim da neće biti nikakvog spora. Aco je saglasan da se to izveštači. Uzet je DNK. Po našem saznanju, DNK će apsolutno sigurno pokazati da Aco Đukanović sa tim puškama nema nikakve veze”, kazao je Martinović.

Tvrdnje o poreklu oružja i reakcija policije

Za municiju pronađenu kod Đukanovića, Martinović je rekao da su je najverovatnije zaboravili službenici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB), koji su obezbeđivali Mila Đukanovića.

“Nađen je jedan paket municije raznih kalibara… To je verovatno zaostatak od MUP-a Crne Gore i ANB-a, nekadašnje Državne bezbednosti koja je u tom prostoru obezbeđivala štićenu ličnost, nekadašnjeg premijera i predsednika Crne Gore – Mila Đukanovića”, rekao je Martinović.

Isto je rekao i za pancire pronađene u kući:

“Što se tiče pancira, takođe pretpostavljamo da su ti panciri ostavljeni od pripadnika MUP-a Crne Gore koji su u toj kući godinama, to svi u Nikšiću znaju, i ispred i unutra obavljali obezbeđenje štićenih ličnosti i svih lica koja su u toj kući boravila.”

Odgovarajući na pitanje “Vijesti” o tome da li smatra da su policajci i ANB nemarni ili zaboravni i zbog čega bi ostavili toliku količinu municije u bilo kojoj kući, bilo koje štićene ličnosti, Martinović je rekao:

“Ne znam šta je za vas ‘toliko’, moje nije da se bavim šta radi ANB ili šta radi policija, moje je da se bavim i da jasno pokažem da Aco Đukanović s tom municijom i tim pištoljima nema nikakve veze”, kazao je on.

Istakao je da oružje ima broj i da se ne radi ni o kakvom krivotvorenom oružju.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Iz Uprave policije su pre dva dana saopštili da su izvršili pretrese više Đukanovićevih objekata i prostorija, na osnovu pribavljenih naredbi mesno nadležnih tužilaštava i sudova u Podgorici i Nikšiću.

Objasnili su da su aktivnostima preduzetim na teritoriji Nikšića, prilikom pretresa porodične kuće u mestu Rastoci, pronašli veću količinu vatrenog oružja i municije:

“Lovački karabin marke ‘mauser’ sa optičkim nišanom, u ilegalnom posedu. Puška marke ‘brno’ sa optičkim nišanom marke ‘busnell’, u ilegalnom posedu. Puška sačmarica nepoznate marke, u ilegalnom posedu. Pištolj nepoznate marke, u ilegalnom posedu. Lovački karabin marke ‘M-48’, u ilegalnom posedu. Pištolj marke ‘CZ 99 PARA’ sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime pokojnog člana porodice. Preko 400 komada municije različite marke i kalibra. Tri prazna okvira. Pet zaštitnih balističkih pancira. Dvogled marke ‘zeiss’”, naveli su iz policije.

Aco Đukanović je najveći akcionar Prve banke (oko 41,5 odsto). Banka je godinama bila u fokusu javnosti zbog državne pomoći 2008. godine, kasnijih sumnji u način vraćanja tog novca, kao i zbog supervizorskih mera i poslovnih pokazatelja poslednjih godina.

Istovremeno dok se čeka odluka sudije za istragu Osnovnog suda u Nikšiću Save Mušikića o tome da li će biznismen Aco Đukanović iz pritvora dokazivati da arsenal oružja pronađen na tavanu kuće u Rastocima nije njegov, očekuje se i da podgoričko tužilaštvo počne detaljnu analizu dokumentacije oduzete iz njegovog stana u Podgorici, saznaju “Vijesti” nezvanično.

Prema istim informacijama, riječ je o obimnoj dokumentaciji pohranjenoj u više registratora, koju su policijski inspektori zaplijenili tokom pretresa stana brata bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Iz Uprave policije ranije je zvanično saopšteno da je tokom pretresa Đukanovićevog stana u centru Podgorice izuzeta određena dokumentacija.

“Službenici policije su tokom pretresa u Podgorici izuzeli određenu dokumentaciju, o čemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, te će povodom navedenog biti formiran predmet u cilju daljeg postupanja. Zbog zaštite interesa postupanja policijskih službenika, u ovom trenutku nijesmo u mogućnosti da saopštimo više informacija za aktivnosti izvedene na teritoriji Podgorice”, saopšteno je iz UP poslije hapšenja Đukanovića.

“Vijesti” su prije dva dana objavile da je, prema nezvaničnim saznanjima lista, nekoliko skupocjenih satova popisano i fotografisano tokom pretresa Đukanovićevog stana u Ulici Vuka Karadžića u Podgorici, odakle je i izuzeta dokumentacija.

Nakon pretresa njegove imovine u Podgorici i Nikšiću, formirana su dva predmeta.

U onom pokrenutom zbog pronalaska oružja i municije donijeta je naredba o sprovođenju istrage, a tužiteljka Vanja Sinđić predložila je da mu sud odredi pritvor do 30 dana.

Sudija Mušikić sinoć je saslušao osumnjičenog za nedozvoljeno držanje oružja, ali odluku o prijedlogu za pritvor nije donio odmah, već će to učiniti naknadno.

Jedan od Đukanovićevih branilaca, advokat Nikola Martinović, kazao je novinarima da sudija ima rok da odluku donese do 2.30 časova iza ponoći, 3. marta, kada Đukanoviću ističe zadržavanje od 72 sata koje mu je odredila tužiteljka Sinđić.

Prema riječima Martinovića, iz naredbe o sprovođenju istrage izuzeti su pojedini predmeti navedeni u prvobitnoj krivičnoj prijavi – panciri i dio oružja za koje je, kako tvrdi, naknadno utvrđeno da postoji dozvola.

“U odnosu na krivičnu prijavu od sinoć, donijeta je naredba o sprovođenju istrage u kojoj nema jedan dio predmeta koje je tužiteljka stavila u krivičnoj prijavi, odnosno koje je policija identifikovala kao krivično djelo. U prvom redu sada više nema pancira jer to niti je krivično djelo, nema nekog oružja koje je tobože postojalo, za koje su utvrdili da ima dozvolu. I dalje postoje neka oružja za koja ja tvrdim da postoji dozvola, oni je nisu mogli naći, ali naći ćemo je mi”, rekao je Martinović sinoć, prenosi portal Radija i televizije Nikšić (RTNK).

On je dodao da je Đukanović odgovarao na sva pitanja sudije, koji ga je detaljno ispitao.

Đukanović je sudiji za istragu Osnovnog suda u Nikšiću priveden sinoć oko 19 sati, a saslušanje je završeno nešto prije 21 sat.

I juče mu je odbranu pružao tročlani advokatski tim koji čine Đukanovićeva sestra advokatica Ana Đukanović i njene kolege Neda Ivović i Martinović.

Ispred zgrade nikšićkog suda i juče je bila okupljena grupa rodbine i prijatelja uhapšenog Đukanovića, među kojima su bili i supruga i sin njegovog brata Mila – Lidija i Blažo Đukanović.

Pretresi, hapšenja, odbrana…

Aco Đukanović uhapšen je u noći između 27. i 28. februara, oko dva i po sata iza ponoći, nakon pretresa njegove imovine u Podgorici i Nikšiću.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću saopšteno je da je nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata zbog osnovane sumnje da je u porodičnoj kući u nikšićkom naselju Rastoci neovlašćeno držao oružje i municiju. Kao razlog zadržavanja navedena je opasnost od bjekstva.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Đukanović je u proteklih šest mjeseci više od 20 puta prelazio državnu granicu.

Nakon višečasovnog saslušanja u tužilaštvu, Martinović je u subotu veče kazao da dio pronađenog oružja pripada Milu Đukanoviću, dok je dio naslijeđen od njihovog pokojnog oca i za njega, kako kaže, postoji dokumentacija.

“…Nađene su neke puške sa posvetom njegovom bratu Milu Đukanoviću i definitivno je jasno da te puške nemaju nikakve dodirne veze sa Acom Đukanovićem. Takođe je nađena neka količina oružja koja je pripadala njegovom pokojnom ocu, za šta postoji dokumentacija. Policija je sve to oružje uzela. Ono će biti predmet vještačenja i oko toga mislim da neće biti nikakvog spora. Aco je saglasan da se to izvještači. Uzet je DNK. Po našem saznanju, DNK će apsolutno sigurno pokazati da Aco Đukanović sa tim puškama nema nikakve veze”, kazao je Martinović.

Za municiju pronađenu kod Đukanovića, Martinović je kazao da su je najvjerovatnije zaboravili službenici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), koji su obezbjeđivali Mila Đukanovića.

“Nađen je jedan paket municije raznih kalibara…To je vjerovatno zaostatak od MUP-a Crne Gore i ANB-a, nekadašnje Državne bezbjednosti koja je u tom prostoru obezbjeđivala štićenu ličnost, nekadašnjeg premijera i predsjednika Crne Gore – Mila Đukanovića”, rekao je prije dvije noći Martinović.

Isto je rekao i za pancire pronađene u kući:

“Što se tiče pancira, takođe pretpostavljamo da su ti panciri ostavljeni od pripadnika MUP-a Crne Gore koji su u toj kući godinama, to svi u Nikšiću znaju, i ispred i unutra obavljali obezbjeđenje štićenih ličnosti i svih lica koja su u toj kući boravila.”

Odgovarajući na pitanje “Vijesti” o tome da li smatra da su policajci i ANB nemarni ili zaboravni i zbog čega bi ostavili onoliko municije u bilo kojoj kući, bilo koje štićene ličnosti, Martinović je rekao:

“Ne znam što je za Vas ‘onoliko’, moje nije da se bavim što radi ANB ili što radi policija, moje je da se bavim i da jasno pokažem da Aco Đukanović s tom municijom i tim pištoljima nema nikakve veze”, kazao je on.

Istakao je da oružje ima broj i da se ne radi ni o kakvom krivotvorenom oružju.

Iz UP su prije dva dana saopštili da su izvršili pretrese više Đukanovićevih objekata i prostorija, na osnovu pribavljenih naredbi mjesno nadležnih tužilaštava i sudova u Podgorici i Nikšiću.

Objasnili su da su aktivnostima preduzetim na teritoriji Nikšića, prilikom pretresa porodične kuće u mjestu Rastoci, pronašli veću količinu vatrenog oružja i municije:

“Lovački karabin marke ‘mauser’ sa optičkim nišanom, u ilegalnom posjedu. Puška marke ‘brno’ sa optičkim nišanom marke ‘busnell’, u ilegalnom posjedu. Puška sačmarica nepoznate marke, u ilegalnom posjedu. Pištolj nepoznate marke, u ilegalnom posjedu. Lovački karabin marke ‘M-48’, u ilegalnom posjedu. Pištolj marke ‘CZ 99 PARA’ sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime pokojnog člana porodice. Preko 400 komada municije različite marke i kalibra. Tri prazna okvira. Pet zaštitnih balističkih pancira. Dvogled marke ‘zeiss’”, kazali su iz UP.