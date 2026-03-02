ĐUKANOVIĆ KOD SUDIJE ZA ISTRAGU! Priveden u Osnovni sud u Nikšiću (FOTO)
Biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, priveden je kod istražnog sudije Osnovnog suda u Nikšiću. Đukanović je saslušan i juče.
Njemu je prethodno prekjuče određen pritvor od 72 sata nakon što je policija u njegovoj kući u Rastocima kod Nikšića pronašla više komada vatrenog oružja, municije i balističkih pancira.
Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću saopštili su ranije da se sumnja da je Đukanović u svojoj kući u Nikšiću neovlašćeno držao oružje i municiju.
"Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nakon saslušanja, doneo je rešenje o zadržavanju i podneo predlog za određivanje pritvora A. Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor je predložen zbog opasnosti od bekstva“, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva.
