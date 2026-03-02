Slušaj vest

Biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, priveden je kod istražnog sudije Osnovnog suda u Nikšiću. Đukanović je saslušan i juče.

Njemu je prethodno prekjuče određen pritvor od 72 sata nakon što je policija u njegovoj kući u Rastocima kod Nikšića pronašla više komada vatrenog oružja, municije i balističkih pancira.

Aco Đukanović Foto: Printscreen/RTCG

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću saopštili su ranije da se sumnja da je Đukanović u svojoj kući u Nikšiću neovlašćeno držao oružje i municiju.

"Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nakon saslušanja, doneo je rešenje o zadržavanju i podneo predlog za određivanje pritvora A. Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor je predložen zbog opasnosti od bekstva“, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva.

(Kurir.rs/RTCG)

Ne propustiteCrna Gora"TO JE I MILOVO ORUŽJE"! Advokat Aca Đukanovića: Pronađene su puške s posvetom, deo pripada Milu Đukanoviću
Milo Đukanović satovi
Crna Gora"TEŠKO DA ĐUKANOVIĆ MOŽE ZAVRŠITI U ZATVORU, MISLIO JE DA JE IZNAD DRŽAVE!" Gosti emisije Puls Srbije vikend o hapšenju Milovog brata: Povezani su sa švercom
aco.jpg
Crna GoraKARABINI, PUMPARICE, PANCIRI - ČITAV ARSENAL ORUŽJA! Pogledajte šta su sve našli u kućama Aca Đukanovića, otkriveno zašto je uhapšen Milov brat (FOTO)
Aco Đukanović
Crna GoraUHAPŠEN ACO ĐUKANOVIĆ: Milovom bratu lisice stavljene na ruke nakon pretresa kuće
aco1.jpg