Biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, priveden je kod istražnog sudije Osnovnog suda u Nikšiću. Đukanović je saslušan i juče.

Njemu je prethodno prekjuče određen pritvor od 72 sata nakon što je policija u njegovoj kući u Rastocima kod Nikšića pronašla više komada vatrenog oružja, municije i balističkih pancira.

Aco Đukanović

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću saopštili su ranije da se sumnja da je Đukanović u svojoj kući u Nikšiću neovlašćeno držao oružje i municiju.