Sudija za istragu Osnovnog suda u Nikšiću odredio je zadržavanje do 30 dana biznismenu Acu Đukanoviću, bratu bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Kako je saopšteno, sudija za istragu je mišljenja da stoje okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao dati u bekstvo i biti nedostupan državnim organima Crne Gore u daljem toku postupka.

"Na predlog Osnovnog državnog tužilaštvu u Nikšiću, određen je pritvor A.Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor je određen zbog opasnosti od bekstva. Osnovano se sumnja da je A.Đ. u svojoj kući u Nikšiću, neovlašćeno držao oružje i municiju", saopšteno je iz ODT-a.

Iz Osnovnog suda saopšteno je da je rešenjem sudije za istragu određen pritvor protiv osumnjičenog A.Đ., zbog krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Naime, utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni A.Đ. izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a što proizilazi iz odbrane osumnjičenog, kao i iz zapisnika, službenih zabeleški i foto dokumentacije Uprave policije Crne Gore. Sudija za istragu je u konkretnom mišljenja da stoje okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao dati u bekstvo i biti nedostupan državnim organima Crne Gore u daljem toku postupka, shodno čl. 175 stav 1 tačka 1 Zakona o krivičnom postupku. Okolnosti za navedenu odluku sudije za istragu date su u predmetnom rešenju", navodi se u saopštenju.