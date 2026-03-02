Slušaj vest

Grupa građana i danas se, treći dan zaredom, okupila ispred zgrade Osnovnog suda u Nikšiću u znak podrške Acu Đukanoviću, koji je uhapšen nakon što je policija u njegovoj kući u Rastocima pronašla oružje i municiju.

"Ua za sramnu odluku, bando jedna“, uzvikivao je Edin Kolarević, dok su policajci njegovog ujaka Đukanovića sprovodili u policijsko vozilo, kako bi ga odveli u spuški pritvor koji mu je danas određen.

Aco Đukanović Foto: Printscreen/RTCG

"Samo nastavite tako, pa ćemo da vidimo. Samo tako. Bando jedna bezočna. Bez zakonskog osnova, bez ičega. Zbog imena i prezimena… Ološi jedni“, uzvikivao je Kolarević ispred zgrade suda. Tada mu je prišla njegova majka Ana Đukanović, sestra i advokatica osumnjičenog Đukanovića, nekoliko puta ga povlačeći za jaknu.

"Ua, bando. Ua, Crna Goro“, vikali su okupljeni ispred zgrade nikšićkog suda.

Biznismenu Acu Đukanoviću, bratu bivšeg predsednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, odlukom sudije za istragu Osnovnog suda u Nikšiću Save Mušikića, danas je određen pritvor u Spužu do 30 dana. Pritvor mu je određen zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih naprava, a po pritvorskom osnovu – opasnost od bekstva.

