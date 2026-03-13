Slušaj vest

Pištolj "ruger LCR 38 special +P" koji je 2. septembra 2020. godine dobio od tadašnjeg direktora Obaveštajno-bezbednosnog direktorata Vojske Crne Gore Miljana Perovića, nadležnima je prijavio tek u januaru 2025. godine.

- Uvidom u elektronsku evidenciju "Oružje" Ministarstva unutrašnjih poslova, utvrđeno je da je lice za koje ste izrazili interesovanje evidentirano kao vlasnik 12 komada oružja za koje su izdate isprave o oružju, odnosno oružni listovi za držanje oružja i oružni listovi za držanje i nošenje oružja. Za dva komada oružja važnost oružnih listova istekla je 1996. godine, dok za 10 komada vatrenog oružja navedeno lice poseduje važeće oružne listove - odgovorili su iz MUP-a "Vijestima", upitani - da li je Milo Đukanović evidentiran u registrima Ministarstva unutrašnjih poslova kao lice koje posjeduje dozvolu za držanje ili nošenje vatrenog oružja.

Uprkos arsenalu, bivši šef države nikada nije nadležnoj Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) prijavio da ima ijedan komad oružja registrovan na svoje ime ili dobijen na poklon, kazali su nedavno iz te Agencije i najavili pokretanje novog postupka kako bi utvrdili da li se ogrešio o zakon.

Iako pet godina nije prijavljivao pištolj dobijen na dar od OBD-a, u rešenju kojim mu je “ruger” poklonjen jasno je navedeno da je dužan da ga čuva i koristi u skladu sa odredbama Zakona o oružju.

U rešenju kojim je tadašnjem predsedniku države poklonjen pištolj, piše da je to učinjeno zbog Đukanovićevog posebnog doprinosa razvoju i afirmaciji Obaveštajno-bezbednosnog sektora u oblasti odbrane, a u skladu sa članom 32, stav 2 Zakona o vojno-obavještajnim i bezbjednosnim poslovima.

1/8 Vidi galeriju Milo Đukanović Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nemanja Nikolić, EPA/Boris Pejović

Tim članom propisano je da je Dan vojno-obaveštajnih i bezbednosnih poslova 2. septembar, te da za Dan vojno-obaveštajnih i bezbednosnih poslova, direktor može dodeliti prigodne nagrade ili priznanja.

- Priznanja, u smislu stava 2 ovog člana, poklon su i zahvalnica. Izgled zahvalnice, vrste poklona, kao i način dodele nagrade ili priznanja propisuje Ministarstvo - propisano je Zakonom.

Iako je “ruger” dobio za Dan vojno-obavještajnih i bezbjednosnih poslova 2020. godine, dozvolu da ga registruje tražio je tek u januaru 2025. godine, odnosno, gotovo pet godina nelegalno je držao taj revolver.

- Lice za koje ste izrazili interesovanje je tokom 2025. godine prijavilo poluautomatsko ili repetirajuće kratkocevno vatreno oružje, a osnov registracije je bio poklon shodno rešenju Ministarstva odbrane iz 2020. godine. Zahtev za registraciju oružja je podnijet 28. januara 2025. godine - odgovoreno je iz MUP-a.

Objasnili su i da MUP ne dobija informacija o tome da li je neko primio vatreno oružje kao poklon, dok ta osoba ne podnese zahtev za izdavanje oružnog lista.

- Za predmetno oružje imenovanom licu je izdat oružni list za držanje oružja 7. marta 2025. godine, a po osnovu rešenja o dodeli/poklonu kao dokazu o poreklu oružja. Za potrebe odlučivanja po predmetnom zahtevu pribavljeni su potrebni dokazi shodno Zakonu o oružju (izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, dokazi nadležnih sudova da se protiv imenovanog ne vode krivični postupci, službena zabeleška policije da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrebljeno, potvrda o osposobljenosti za pravilnu upotrebu oružja i lekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja), na osnovu kojih dokaza je i odlučeno po predmetnom zahtjevu.

Važeći Zakon o oružju kao vrstu isprave o oružju propisuje "odobrenje za nabavku oružja" kategorije B fizičkom licu, koje se izdaje ako lice ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 13 istog zakona. Na osnovu izdatog odobrenja, fizičko lice može kupiti (od ovlašćenog trgovca oružja ili od fizičkog lica po osnovu ugovora o kupoprodaji) oružje, i u obavezi je u roku od 8 dana od dana nabavke oružja da podnese zahtev za izdavanje oružnog lista - odgovorili su.

Istakli su da je članom 107 stav 1 Zakona o oružju, propisana novčana kazna od 30 do 500 evra ako u roku od osam dana od nabavke oružja ne podnese zahtjev za izdavanje oružnog lista.

- Međutim, zakonom nije propisan postupak u slučaju poklona oružja (bilo od strane fizičkih lica ili službe odnosno institucije), zbog čega se u praksi poklon od službe tretira kao dokaz o poreklu oružja, te u tim slučajevima se direktno podnosi zahtev za izdavanje oružnog lista, po pravilu u roku od 8 dana od učinjenog poklona ili u nekom drugom roku koji je određen rešenjem organa koje vrši poklon. U konkretnom slučaju, a na osnovu uvida u rešenje Ministarstva odbrane kojim je dodeljen predmetni pištolj, utvrđuje se da istim rešenjem nije propisan rok za podnošenje zahteva za registracijom oružja, već je stavom II propisano: "Lice iz stave I dužno je da oružje čuva i koristi u skladu sa odredbama Zakona o oružju" - objasnili su iz MUP-a kojim rukovodi Danilo Šaranović.

Da bivši predsednik ima oružje na svoje ime saopštio je pravni zastupnik njegovog uhapšenog brata Aca Đukanovića, advokat Nikola Martinović, nakon što je njegov klijent saslušan 28. februara u nikšićkom Osnovnom državnom tužilaštvu zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

1/4 Vidi galeriju Aco Đukanović imao čitav arsenal Foto: Uprava policije Crne Gore

Martinović je tada kazao da deo pronađenog oružja pripada Milu Đukanoviću, dok je deo nasleđen od njihovog pokojnog oca i za njega, kako kaže, postoji dokumentacija.

Iz kabineta bivšeg predsednika nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” o tome zašto u imovinskim izvještajima Đukanovića kroz godine nikada nije prijavljen niti jedan komad oružja.

- Uvidom u evidenciju izveštaja o prihodima i imovini bivšeg javnog funkcionera na kojeg se odnosi Vaše pitanje, utvrđeno je da Agenciji za sprečavanje korupcije nije prijavio vlasništvo nad oružjem. Agencija će u vezi sa ovim navodima pokrenuti postupak utvrđivanja relevantnih činjenica i dokaza. O ishodu postupka javnost će, u skladu s principima transparentnosti, biti obaviještena odmah po njegovom okončanju”, odgovorili su redakciji iz Agencije kojom rukovodi Dušan Drakić.

Biznismenu Acu Đukanoviću (60) određen je pritvor zbog straha od bekstva, nakon što je osumnjičen zbog krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.