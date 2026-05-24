DOŠLA U HRVATSKU NA LETOVANJE, PA JOJ PRESELO: "Ne smeta mi što sam morala da platim, samo želim da upozorim druge..."
Jedna Poljakinja je objavila fotografiju crnog BMW-a sa zadarskim registarskim tablicama i računa u grupi Croatia Travel 2026 i napisala:
"Budite izuzetno oprezni sa cenama taksija oko Zadra. Platili smo 130 evra za vožnju od četiri kilometra."
U komentarima ispod objave, ukratko je opisala situaciju.
- Bila je hitna situacija i neko drugi iz grupe je insistirao da uzme taksi. Tek kada smo već bili unutra i vozili se, shvatili smo koliko košta. Vozač nije hteo jasno da nam kaže cenu kada smo ga pitali na početku. Ne smeta mi što sam morala da platim, samo želim da upozorim druge ljude da nas prevare kako ne bi doživeli istu sudbinu. Nemaju svi novac da plate 130 evra za vožnju od 4 kilometra. Vozač nas je požurivao da uđemo u auto, bila je hitna situacija - inače bismo čekali Uber - objasnila je.
Dodala je da cene nisu bile istaknute na vidljivom mestu i da je fotografisala račun dok je izlazila iz auta.
- Vozač nam nije hteo reći koliko će vožnja koštati do samog kraja. To očigledno nije bilo fer. Takve stvari se dešavaju u svakoj zemlji, ali ovo je zaista nepristojno i zbog hrvatskog zakona nismo mogli ništa da uradimo - napisala je, dodajući da ih vozač nije pustio napolje dok ne plate.
Zaključila je rekavši da njena objava nije žalba, već upozorenje.