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Osam i po meseci od ubistva Ivana G. (40) na stepenicama kuće na Lipičkom putu na zagrebačkim Oranicama, koga je u alkoholisanom stanju i pod "koktelom" lekova ugušio rukama, na optuženičku klupu Županijskog suda u Zagrebu seo je Ivan Večerić (44), stari znanac policije.

Upitan da li je razumeo optužnicu i kakav stav zauzima po pitanju krivice, Večerić je rekao da se ne smatra krivim, a njegova advokatica Maruška Ujević dodala je da u celosti osporavaju optužnicu. Dajući potom generalije o sebi, šta je po zanimanju i ima li šta u svom vlasništvu, kazao je da je elektromehaničar i suvlasnik polovine nekretnine.

Sudiju je zanimalo je li u pitanju stan ili kuća koju deli i kolika je veličina nekretnine, na šta joj je optuženi kazao da je to "ruševina s urušenim krovom na 226 m² zemljišta gde je jedan deo planirao da pripremi zimus kako bi prezimio ali nije stigao jer je uhapšen".

Foto: Ajdin Kamber/Shutterstock

Reč je o zločinu od 26. oktobra prošle godine, između ponoći i 3 sata ujutro, koji se prema optužnici, dogodio tokom druženja dvojice prijatelja. U jednom trenutku izbila je svađa pa je Večerić, s 1,80 promila alkohola, u dvorištu kuće odlučio da ubije imenjaka koji je, međutim, imao više od 2,4 promila. Rukom između podlaktice i nadlaktice stiskao mu je vrat pa ga s leđa uhvatio u tzv. zahvat "kravatu" i ugušio.

U jednom trenutku je, kada je već bilo prošlo 5 sati ujutru, s obzirom na telo na stepeništu kuće, činjenicu da dan sviće i da krivično delo neće moći da sakrije, okrenuo broj policije. Istražiteljima pritom nije rekao ono što su obducenti analizom tela ubijenog otkrili, već je Večerić policiji to prezentovao kao samoodbranu, odnosno da ga je pokojni napao odvijačem pa da se branio.

"Hteo bih da dođete, prijatelj mi je umro"

U sudnici je preslušan poziv policiji optuženog. U nastojanju da objasni šta ga je snašlo, moglo se, kroz otežani govor, zaključiti da je pod uticajem alkohola ili opijata.

"Hteo bih da dođete, prijatelj mi je umro. I molio bih vas, bilo je problema, ovog i onog, i svašta nešto", rekao je policiji osumnjičeni kobnog jutra nakon što je okrenuo 192.

Dok je policajcu potom, odgovarajući na pitanja, govorio adresu gde se nalazi, pritom precizirajući da je to ulica kod Lidla te da se zove Ivan Večerić, a umrli prijatelj Ivan N., policajcu je frfljajući otkrio i da bi "hteo naručiti policiju da ga odvede u tri pi*** materine".

Dok šalje patrolu na navedenu adresu, operater na 192 pita sagovornika da li je reč o kući ili stanu, kao i od čega je prijatelj umro.

"Hteo me je šarafcigerom, pa me hteo onda flašom. Stisnuo sam mu polugu, ali nije hteo stati. Hteo me je i dalje izbosti. I ovo...", kazao je još osumnjičeni, kojem je potom izmereno 1,80 promila alkohola u krvi.

U sudnici se ujedno pregledavao i višesatni videonadzor s prodavnice koji snima početak ulice i niz kuća gde se nalazi i lokacija ubistva. S obzirom na to da je noć, od 22:07 sati 25. oktobra do 5:21 sati 26. oktobra, mogle su se videti mnogobrojna kretnja obojice. Osim što se uočava kako odvojeno ulaze i izlaze iz dvorišta, prelaze ulicu, i to preko pešačkog prelaza, te se vraćaju pa se susreću kod ograde kuće, na snimcima se moglo videti i kako obojica svetle lampama dok se nalaze u dvorištu.

Vidljivo je takođe kako se nestabilno kreću, u pojedinim trenucima i kako se raspravljaju, ali se ne uočava nikakav sukob. Zanimljivo je i da, s obzirom na to da je reč o lokaciji vrlo blizu policije, policijska vozila i kombiji vrlo često prolaze na nekoliko desetina metara od mesta zločina, ali ništa čudno pritom nisu uočili.

Osuđivan za prebijanje devojke

Na idućem ročištu biće ispitano troje svedoka, a predloženo je i dvoje veštaka koji su izradili nalaz i mišljenje, a koji će ga dopuniti nakon što optuženi iznese odbranu. Prema poslednjim podacima, u vreme zločina bio je smanjeno uračunljiv, a nije isključeno da će, s obzirom na stanje stvari, biti reči i o prekoračenju nužne obrane.