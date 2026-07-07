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Hrvatska policija potvrdila je za Index da je intervencija i dalje u toku, navodeći da postoji mogućnost da muškarac povredi sebe ili druge osobe. Zbog toga su na lice mesta upućene i specijalne policijske jedinice.

Prema fotografijama sa terena, kuću u kojoj se muškarac nalazi opkolio je veći broj specijalaca, dok je šire područje obezbeđeno.

Jedan od očevidaca, koji se oko 14 časova vraćao sa posla, rekao je da je zatekao zatvorene prilaze.

"Vraćao sam se s posla oko 14 časova i video da je ulica u koju sam trebalo da uđem zatvorena. Policija mi je rekla da moram da obiđem, ali sam ušao u drugu ulicu, koja je takođe bila zatvorena. Došao sam ispred kuće koju je policija opkolila. Mahali su mi i vikali da se što pre sklonim, dok su pokušavali da dođu do čoveka unutra", rekao je on.

Kako je dodao, ulica je bila puna naoružanih specijalaca, a sve raspoložive snage bile su usmerene ka kući u kojoj se muškarac nalazi.

Za sada nema informacija o povređenima, niti je poznato šta je prethodilo incidentu.