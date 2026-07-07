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U dvorišnom stanu u Osijeku u utorak su pronađena dva tela, a uzrok smrti naknadno će biti utvrđen obdukcijom, izvestila je osječko-baranjska policija.

Nakon dojave na mestu događaja obavljen je uviđaj.

Nakon uviđaja naložena je obdukcija pronađenih tiela s ciljem utvrđivanja uzroka smrti, navode u policiji.

Reč je o dve mlađe osobe, muškarcu i ženi, u dobi između 20 i 30 godina.