U Osijeku su pronađena dva tela mlađih osoba, a uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom, saopštila je policija.
Hrvatska
MLADIĆ I DEVOJKA PRONAĐENI MRTVI U STANU Užas u Osijeku: Tela bila u različitim prostorijama
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U dvorišnom stanu u Osijeku u utorak su pronađena dva tela, a uzrok smrti naknadno će biti utvrđen obdukcijom, izvestila je osječko-baranjska policija.
Nakon dojave na mestu događaja obavljen je uviđaj.
Nakon uviđaja naložena je obdukcija pronađenih tiela s ciljem utvrđivanja uzroka smrti, navode u policiji.
Reč je o dve mlađe osobe, muškarcu i ženi, u dobi između 20 i 30 godina.
Navodno su pronađeni u različitim prostorijama.
Kurir/jutarnji
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