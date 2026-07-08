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Zagrebačka policija privela je muškarca (34), višestrukog prekršioca saobraćajnih propisa koji je vozio bez vozačke dozvole. Muškarcu je privremeno oduzet automobil marke Audi, a on je osuđen na zatvorsku kaznu zbog niza prekršaja.

Incident se dogodio u ponedeljak, 6. jula, oko 10:15 časova na Peščenici. Policijski službenici Mobilne jedinice saobraćajne policije zaustavili su automobil slovačkih registarskih tablica kojim je upravljao 34-godišnji muškarac na Kanalskom putu.

Nadzorom je utvrđeno da je muškarac vozio pre dobijanja prava na upravljanje, odnosno bez položene vozačke dozvole bilo koje kategorije. Takođe, nije koristio sigurnosni pojas tokom vožnje, a kod sebe nije imao ni ličnu kartu. Kada mu je policija ponudila test na droge, on je to odbio, kao i stručni lekarski pregled koji uključuje uzimanje uzoraka krvi i urina na analizu.

Automobil oduzet, vozač završio u zatvoru

Pošto je utvrđeno da je višestruki prekršilac najtežih saobraćajnih prekršaja, policija je privremeno oduzela Audi kojim je upravljao. Vozilo će ostati oduzeto dok sud ne odluči o prekršaju.

Vozač je uhapšen i uz optužnicu priveden nadležnom prekršajnom sudu. Policija je predložila da se proglasi krivim i izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana. Takođe je predloženo da mu se vozilo trajno oduzme u korist Republike Hrvatske.

Sud je okrivljenom odredio pritvor do 15 dana i on je prevezen u zatvor u Zagrebu.