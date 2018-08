ISPOVEST KOJA JE ZGROZILA REGION: Hrvatski student radio dva sezonska posla na Jadranu, živeo u HOROR USLOVIMA!

Ovo mu nije bio prvi posao, do tada je radio stvarno svašta, tako da je navikao na razne uslove. Ali, na ono što ga je dočekalo niko nije mogao biti spreman.

"Dobio sam stipendiju Univerziteta u Zagrebu za bilateralnu razmenu studenta u Torontu. Ali, na tamo tih 400 evra mesečno nije dovoljno ni za smeštaj, pa sam iznajmio svoj auto prijateljicama koje imaju bend preko celog leta za 1.000 evra. Otišao sam na more, imao sam dogovoreno da ću čuvati klince, tj. biti bebisiter za dva vrlo živahna klinca. To je bilo svaki dan od 18 do kad treba, obično do 1 ujutro, dok im se roditelji ne vrate sa svirki. S obzirom na to da sam pre leta dugovao 2.000 evra, video sam da na ovaj način to neće ići. Zato sam biciklom išao od tog mesta izvan Poreča, gde sam čuvao klince, prema centru Poreča, ulazeći u apsolutno svaki poslovni objekat pitajući za posao. Autoperionice, konobe, kafići, restorani, hoteli, teretana, sve... Problem je što sam tražio posao koji mogu raditi do 17 sati, kako bih stigao do 18 svaki dan na čuvanje klinaca. Našao sam posao u Poreču, nekih 12 kilometara od ove lokacije", priča nam mladi student.

Posao je našao relativno brzo, ponuda je bila da radi dnevne smene koje počinju u 7 i traju do 17 sati svaki dan bez odmora, bez pauze, osim dnevno pola sata ili manje za ručak. S obzirom da mu je novac trebao, pristao je.

"Radio sam za 600 plus napojnice, koje nisam smeo da skupljam, nego smo sve odvajali u zajedničku kasicu pa bi gazda jednom nedeljno, kao, podelio kako god njemu odgovara. A to je značilo da sam za celu nedelju mogao dobiti i samo par evra. Delio je kako se njemu hoće. Ali dobro, imao sam misiju, odlučio da neću odustati osim ako se razbolim, i tako sam spavao u šatoru i po suncu bicikl vozio preko 20 km dnevno. Posle bih trčao s klincima, a noću sam obično slao mejlove i obavljao svu dokumentaciju za Kanadu. Spavao sam u proseku 4 sata dnevno, ako se dogodilo da imam 5 sati bio bih jako srećan. Nisam se razboleo, što je i mene začudilo, čak sam smršao sam, bio u super formi. Gazda je bio podnošljiv, ali neki od ekipe iz tog kafića su ljudsko dno, baš šljam", kaže mladić.

"Konobarica, frustrirana baba koja lije otrov iz usta, zatim bivši zatvorenik, ma ono, neugodno iskustvo. Imali su besplatan smeštaj, gde sam i ja na kraju otišao nakon par meseci kad je završio posao s klincima", rekao je student i naglasio kako je takođe radio s divnim ljudima s kojima je i dalje u kontaktu.

"Gazda me smestio u sobu bez vrata, bez prozora, kraj nekakvih salonitnih ploča po podu, bez ormara, bez parketa, pločica ili laminata, betonski pod pun građevinske prašine koja se diže čim napraviš neki pokret, zajednički tuš i wc za ceo sprat, užas. Svi novi ljudi koji su došli da rade kod njega pukli bi isti dan, ili za koji dan, i otišli. Ali, ja sam izdržao i taj mobing od ludaka na poslu, i smeštaj iz pakla, i umor, ništa me nije zanimalo, čak, kad bi me neko provocirao i namerno mi otežavao posao i život, a bilo je puno ljubomore kod ljudi koji ništa nisu postigli u životu, odgovarao bih samo "ja idem u Kanadu, a ti?" sa smeškom na licu - priča nam mladić.

Na kraju priče, podržava sve studente i radnike koji se ne daju izrabljivati i ponižavati kao što se dao on, a smatra i da će propasti ti takozvani poslodavci koji širom Hrvatske traže robove, a ne radnike.

Ipak, za njega je ovo bila vredna životna lekcija:

"Meni je baš drago što sam prošao to iskustvo jer sam najviše naučio o sebi. Kad god mi je bilo teško, kad god bih pomislio da dalje više ne mogu, makar psihički, setio bih se knjiga koje sam pročitao, istine preživelih logoraša iz ratova. Poseban utisak je ostavila na mene knjiga Muškarci s ružičastim trouglom, zbog koje sam shvatio da čovek može svašta proživeti što je nama u našim lagodnim životima nepojmljivo. Ako je taj čovek preživio sve što je preživio, onda mene sigurno do pucanja neće dovesti neka Ceca, zatvorenik, nepošteni gazda, loš smeštaj, umor ili malodušnost. Teška vremena su odlična životna lekcija", zaključuje student.

