REPORTAŽA SA HRVATSKOG PRIMORJA: Dobrodošli - 250 kuna! Hrana i parking papreni, a na Hvar samo sa džakom para!

Što južnije, to tužnije, rekli bismo kad su cene hrane i pića na obali u pitanju. I ove godine cene su skočile za 20-ak odsto s dolaskom letnje sezone, a Hvar i dalje drži rekorde u skupoći kad su ostrva u pitanju, navodi se u reportaži sa hrvatskog primorja koju je napravio portal 24sata.hr.

S prosečnom hrvatskom platom od 6.150 kuna (1 evro - 7,4 kune) na primorju ne može da se mesec dana živi na samo jednom parčetu pice dnevno - i to bez ikakvih drugih troškova.

Naime, na Hvaru se za italijanske ukuse na testu plaća oko 240 kuna, a raskošan i ukusan hamburger s pomfritom košta 165 kuna. Butelja "Vintaž rozea" Dom Perinjona od 0,75 litara košta 6.750 kuna. Pa opet, turistima, koji prosečno mesečno ne zarađuju manje od hrvatskog premijera (oko 20.000 kuna), ove cene nisu problem. Lani su se u istraživanju "Tomas leta 2017" požalili da im u Hrvatskoj nedostaje raznolikost sportskih sadržaja, nedovoljna raznolikost kulturnih manifestacija, slaba mogućnost za kupovinu, premalo biciklističkih staza i loša organizacija saobraćaja. Preskupu hranu nisu ni pomenuli.

Gosti se žale i na cenu parkiranja. Ulaznica za automobil u Turističko naselje Zaton kraj Zadra u periodu između 6.00 i 18.00 časova košta 250 kuna.

"Ušli smo u Turističko naselje Zaton u 13.20, a izašli u 19.49. Naplatili su nam 250 kuna. Kakva pljačka. Ovo je i za evropske standarde previše. Nikad nas više neće videti", rekao je čitatelj koji nam je poslao fotografiju s cenama "ulaznica" u TN Zaton.

"Kakva je to cena", pitali smo ih. Odgovorili su nam da bismo toliko platili i da smo ušli u 17.55. Već u 18 počinje naplata po satu, a i to košta debelih 20 kuna. Doduše, ulaznica za pešake, bicikliste i vozače mopeda je besplatna posle 18.00, a od 6.00 do 18.00 plaćaju 30 kuna.

Cena poludnevnog parkiranja, koja iznosi 38,5 u dolarima, ne može da se meriti ni s prosečnim cenama u Njujorku, Sidneju ili Londonu. U tim gradovima je parking najsuplji na svetu i košta između 40 i 50 dolara - ali po danu, dakle duplo duže nego u Zatonu.

Kako uštedeti 100 kuna

Hvar tuče rekorde u skupoći



U potrazi za takvim cenama, krenuli smo na Hvar. Skupoća udara u čelo čim se iskrcate s trajekta ili katamarana. Kuglica sladoleda je 14 kuna! Ko dolazi automobilom, platiće 8 kuna po satu za parking na stotinjak metara od glavnog hvarskog trga, katedrale i pozorišta. Nekoliko ulica dalje parkiranje je besplatno. Osim fiskulture, pogotovo na povratku, za dnevno parkiranje može da se uštedi 100 kuna

A sa tim parama možete da se počastite sa... Pa, ne baš mnogo toga. Parče pice je 30 kuna, što taj brzi zalogaj (i to sa samo osminu isečene skoro džambo pice - dakle, cela je 240 kuna!) čini najneisplativijom investicijom na Hvaru. Po našem mišljenju barem, jer smo videli i šta dobijete za 165 kuna, koliko košta jedan od najskupljih hamburgera.

Ukratko, mesa stvarno ima preko glave, čak i veoma gladan gost imaće problema da sve svari, a kombinacija je sasvim ukusna. Dakle, nije prevara, ali nije baš ni govedina angus, od koje se pravi najskuplji hamburger na svetu, koji košta 2.000 evra. Glavni sastojak su mu odležalo meso goveda vagu i blek angus, a tu su i jastog natopljen džinom, vanila s Madagaskara i zemička prekrivena listićima zlata.

Negazirana voda skuplja od gazirane

U cenu našeg rekordera uključena je i poštena porcija krompirića, a pomfrit kao prilog inače se - na obližnjoj plaži Bonj, na primer - plaća 45 kuna! Tamo je i sendvič 100 kuna. Najisplativije je, uz to, popiti tri decilitra točenog piva, koje košta 29 kuna.

"Lude" cene su i na pijacama - bar za domaće goste. Kilogram grožđa je 40 kuna, smokve su 30 (a valjda bi i jednog i drugog trebalo da bude u izobilju upravo na Hvaru), trešnje 40-45 kuna, lubenica osam, a sušene smokve 80 kuna po kilogramu.

A kafa? Naručivanje običnog espresa je avantura vredna 17 kuna, to je kao neki standard, dok ona s mlekom često košta više od 20 kuna. Zanimljivo, u "Carpe Diemu", nadaleko poznatom klubu, obična kafa je 10 kuna. Flašica vode, obične ili gazirane, je oko 25 kuna.

Kvarner je po tom pitanju mnogo povoljniji. Na primer, za točeno pivo od 3 dl u opatijskim ugostiteljskim objektima treba izdvojiti oko 20 kuna. Mešana pica u restoranima i picerijama je 50-ak kuna, a kuglica sladoleda u poslastičarnicama najčešće je između 7 i 9 kuna. Prosečna cena kafe s mlekom u kafićima i kafanama je između 10 i 12 kuna, osim u elitnijim hotelima, gde običan espreso dostiže cenu od 16, a veliki makijato 20 kuna. U ugostiteljskim objektima gazirana pića naplaćuju 16 kuna, a voda na Kvarneru nema istu cenu. Gazirana je 12, a negazirana 14 kuna.

Opatija

"Kakve god da su cene, u Opatiji imamo izbor. Postoje kafići s pristupačnim cenama za nas, domaće žitelje, kao što postoje elitnija mesta, koja moraju da budu skuplja jer nude i viši standard. Razlike u cenama moraju da postoje, slikovito rečeno to vam je kao da vozite "golf" ili "mercedes". Svatko može da izabere, ponuda je raznovrsna, kvalitet je uglavnom na nivou i svi su zadovoljni", smatra vremešni Opatijac i dodaje da njegov grad nije skup za strane turiste.

U Senju kuglica sladoleda 5 kuna

S njim se slaže bračni par iz Engleske.

"Cene su onakve kakve smo očekivali i ne mislimo da je preskupo. Zadovoljni smo i uživamo", rekli su nam Derek i Dženi Donson, koji žive u Birmingemu.

Ipak, na kvarnerskim ostrvima dolazak leta može da se oseti po cenama. Možda ne toliko u ugostiteljskim objektima gde, na primer, na Krku obična margarita košta 45, a bogatija pica s domaćim pršutom, kulenom i pančetom 95 kuna, koliko je na pijaci. Tako u Malinskoj merica jagoda iz Gorskog kotara košta čak 60 kuna, kilogram bresaka iz Paragvaja je 40, kilogram trešanja 50, kilogram italijanskoga grožđa 40, a kilogram lubenice čak 8 kuna.

Prosečna cena kuglice sladoleda na Kvarneru ove godine je 9 kuna, osim u jednoj od dve poslastičarnice u Senju, koja je verovatno jedino mesto gde kugla ovog omiljenog lenjeg užitka još uvek može da se nađe za "starih" 5 kuna.

Nije jeftino ni na Plitvičkim jezerima. Tamo ni auto nije potreban, kao na Hvaru, da bi se potrošilo 250 kuna. Toliko košta ulaznica u Nacionalni park - gde se hoda. A ko želi vodiča, platiće ga 500 kuna bez obzira na to da li ga angažuje dvoje ili više ljudi.

