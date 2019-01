SRBOMRZAC IVAN ĐAKIĆ IMA SAMO 22 GODINE, A VEĆ JE VLASNIK HOTELA: Sin poslanika poznat po pretnjama i bahaćenju, a Hrvati se pitaju OTKUD PARE?! (VIDEO)

O mrziteljskoj objavi Ivana Đakića ovih su dana ispisani mnogi tekstovi. No, o činjenici da 22-godišnji sin moćnog HDZ-ovca ima hotel pisalo se vrlo malo ili nikako.

Ivan Đakić, sin poslanika HDZ-a Josipa Đakića, ovih je dana u fokusu javnosti nakon što je pravoslavni Božić svojim sugrađanima "čestitao" fotografijom koja prikazuje jednog od ustaških koljača iz Jasenovca.

Zbog govora mržnje priveden je na ispitivanje u policiju, a iako je DORH tražio da se Đakiću mlađem odredi jednomesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela javnog podsticanja na nasilje i mržnju, sud je Đakića pustio uz meru opreza redovnog javljanja u virovitičku policiju.

Smejao se posle odluke suda, poznat po pretnjama

Pre same odluke suda Đakić se smejao, kroz prozor prema novinarima podizao palce gore i smejao se gledajući u mobilni telefon. Pred novinarima je bio bahat, a na kraju se ispostavilo se kako njegovo izvinjenje baš i nije bilo iskreno.

Đakić, iako ima svega 22 godine, već je poznat po pretnjama. Tako je, prema tvrdnjama novinara Ivana Žade, pretio da će ga ubiti jer je negativno pisao o njegovom ocu. Podnesena ja kaznena prijava, a HND je zabeležio kako je Đakić pretio svedocima i to aktivistkinji Ivi Anzulović. Poslanik Đakić za svog sina kaže da je "malo buntovan" i priznao kako je Ivan prvo studirao ekonomiju na Univerzitetu Vern, a knjiga mu, čini se, nije išla od ruke. Studije je tako prekinuo, pa se nedavno upisao na Univerzitet Baltazar u Osijeku. Čini se da je odmah nakon 18. godine postao i član HDZ-a, no nakon poslednjih događaja se ispisao iz vladajuće stranke.

Zahvaljujući interesu šire javnosti za ovaj slučaj privođenja sina saborskog poslanika, otkrilo se i kako se Đakić junior predstavlja kao bogat čovek koji se hvali luksuznim voznim parkom i hotelom, a sve je postigao sa svega 22 godine. Ali, kako je Đakić junior došao do hotela?

Đakići na prevaru uzeli hotel?

Reč je o hotelu "Divino" koji se nalazi na samom ulazu u Pitomaču na magistralnoj cesti iz smera Virovitice. Hotel je otvoren u junu 2017. godine, ima 20 moderno uređenih soba i u njemu radi 10-ak ljudi. U sklopu hotela je i restoran s 300 sedećih mesta. Prilikom otvaranja hotela Đakić junior najavio je kako će prostor biti upotpunjen s dva velika bazena i teniskim terenima.

Valja naglasiti kako Đakići nisu izgradili hotel, već je on postojao od pre te je samo preuređen. Hotel se pre zvao Aida, a otvoren je 2007. godine.

U hotel je navodno bilo uloženo oko 470.000 evra, a iza hotela stajao je preduzetnik Stjepan Široki sa svojom firmom Zlatni klas.

Par godina kasnije Široki je izgubio hotel, a za to je okrivio Đakića i lokalni HDZ.

Podravski list je tako početkom 2010. godine preneo optužbe preduzetnika Širokog koji je tvrdio da mu je probleme s prijavom oko neplaćanja 530.000 evra poreza državi natovario upravo Đakić jer je navodno bio ljubomoran zbog hotela.

"Sve mi je smestio HDZ i Đakić"

"Sve mi je smestio HDZ na čelu s Josipom Đakićem u čijem je vlasništvu od 1999. do 2001. godine bila zgrada koju sam pretvorio u hotel Aida. Oni su 1999. upropastili Poljoprivredno dobro Borik i napravili blic stečaj, a imovinu je s Đakićem kupila bjelovarska firma Tena comerc. Kako su i oni propali, kupio sam imovinu 2004. godine te proširio firmu Zlatni klas, osnovanu pre 20 godina, u kojoj je radila cela moja porodica. Moja firma je 2006. ostvarila najveću dobit u županiji, čak dva miliona kuna. Pre dve godine uložio sam u hotel 3,5 miliona kuna, što potvrđuje da nisam mogao prevariti državu jer je to ulaganje u iznosu za koji me sumnjiče. Kako nisam hteo da se učlanim u HDZ, smetalo im je što je neko izvan stranke uspešan u poslovanju i sada mi pokušavaju smestiti", tvrdio je tada preduzetnik Široki.

Đakić je u odgovoru na tu izjavu priznao kako je tu zgradu hteo da kupi još 1999. godine, ali ga je preduzetnik Široki preduhitrio.

Firma Zlatni klas ubrzo je otišla u stečaj, a prestala je da postoji 2011. godine kada je brisana iz registra poslovnih subjekata. Stjepan Široki u kratkom razgovoru za Index prisetio se događaja iz 2010. godine te i dalje kaže kako su mu sve namestili HDZ-ovci.

No, nije to jedini slučaj navodnih Đakićevih zakulisnih radnji oko hotela, s obzirom na to da je i drugi preduzetnik, osam godina kasnije, rekao pred kamerama RTL Televizije kako je Đakić od njega hteo da izvuče 270.000 evra za hotel svog sina. Klod Jambrošić tako je u televizijski eter javno rekao da je Josip Đakić od njega u više navrata pokušao da iznudi mito.

Đakić je sve to demantovao.

Preduzetnik Jambrošić za Index je rekao da ga je državno tužilaštvo kontaktiralo odmah nakon emisije koja je emitovana u septembru prošle godine.

"Ne znam ishod, no ponovio sam ono što sam rekao u emisiji. Nakon toga me više nisu kontaktirali", kaže Jambrošić u razgovoru za hrvatski portal Index. Kako je rekao, njemu lično nakon emisije nisu pretili, niti je bilo nekih reakcija, no svedoku tog događaja su pretili.

Josip Đakić - radnik rudarsko-naftne struke u hotelijerskom biznisu

Poslanik Đakić je završio srednju školu i po obrazovanju je stručni radnik rudarsko-naftne struke. Braniteljsko-invalidske porezne olakšice omogućile su mu jednu od najviših poslaničkih plata koja je oko 3.000 evra, što je svojevremeno bilo više od plata premijera i ministara.

Kao vlasnik današnjeg hotela Divino upisana je firma Đakić Thim d.o.o., no ona nije i vlasnik zemljišta na kojem je hotel. Firma je osnovana u martu 2017. godine s minimalnim kapitalom od 2.960 evra. Kao osnivač firme naveden je Ivan Đakić.

Uz Ivana Đakića tu je i njegov brat Tomislav Đakić. Iz ranijih imovinskih kartica vidljivo je kako je Đakić od početka raspoređivao imovinu na suprugu i tada maloletnu decu. Uz hotel Đakići danas imaju i apartmane na Šolti.

