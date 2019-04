PUPOVAC: Idemo samostalno na izbore za EP, Srbe moramo da oslobodimo strahova i pritisaka

Pupovac je za RTS rekao da je SDS S na osnovu razgovora koje je vodila sa delom članova vladajuće koalicije, koji pripadaju liberalnim političkim opcijama, ali nisu doneli zadovoljavajuće rezultate, odlučila da samostalno ide na izbore za Evropski parlament i da cilja na dve stvari.

"Prvo je da emancipujemo Srbe u Hrvatskoj borbom za njihova prava, porukama koje u toj kampanji apsolutno moramo postići - da ih oslobodimo od strahova, pritisaka i da još jedanput istaknemo važnost toga da mogu slobodno da žive u Hrvatskoj", rekao je Pupovac.

Drugo je da ciljamo na mandat u EP, zašta postoji potencijal u srpskom biračkom telu, kako onome u zemlji, tako i onome koji silom ratnih prilika ili silom drugih ekonomskih prilika ovoga trenutka izvan zemlje, rekao je on.

Pupovac, koji će biti nosilac liste, kaže da će predsedništvo u narednih dan-dva potvrditi listu i da će ona u ponedeljak biti predstavljena javnosti.

U narednom periodu sledi obeležavanje Dana sećanja na žrtve Jasenovca i uprkos zabranama priprema se i komemoracija u Blajburgu u maju.

"Narodi i organizacije naroda stradalnika u tom logoru, Jevreji, Romi, Srbi, antifašisti i protivnici toga režima koordinirano delujemo i idemo u jednoj koloni 12. aprila, gde ćemo iskoristiti priliku da pošaljemo poruke osude tog režima ali i osude onih koji obnavljaju taj režim, osude onih koji nastoje da veličaju ili da operu taj režim", istakao je Pupovac.

"Žao nam je što sa Vladom nismo uspeli da završimo razgovore na taj način da možemo reći - u redu je, idemo u jednoj koloni", rekao je Pupovac.

On je izneo očekivanje da će se to dogoditi sledeće godine, a za to je neophodno da nakon sredine aprila i ovih komemoracija, počnu razgovori i da se otkloni sve što je prepreka jednoj i zajedničkoj koloni.

Kaže da ne zna kako će stvar teći sa Blajburgom i da ne zna koliko će to podići tenzije ili neće.

Pupovac je rekao da je jedno pitanje atmosfere, a drugo pitanje postupaka prema Srbima u Hrvatskoj, kroz širenje antisrpske atmosfere i antisrpskih akata netolerancije, revitalizaciju poraženog režima u Drugom svetskom ratu na različite načine, ne u organizaciji Vlade, ali u organizaciji različitih drugih institucija i aktera.

Prema njegovim rečima, treće je pitanje podleganje pritiscima gradonačelnika Vukovara Ivana Penave u pogledu hapšenja ljudi bez, kako kaže, opravdanih razloga, samo zbog toga što neki ljudi ne mogu smisliti da na području istočne Slavonije, na području Vukovara Srbi mogu i dalje da žive na miru i uživaju ona prava koja im po zakonu Hrvatske pripadaju.

To je prva grupa razloga, drugi se odnose na realizaciju operativnog programa koji je sastavni deo programa Vlade koji smo kao partneri potpisali - ta realizacija u nizu podrucja je zastala, odvija se sporo ili nikako, uakzuje Pupovac.

Odgovarajući na pitanje da li će ostati u koaliciji, Pupovac kaže da su nakon poruka koje su javnosti poslate obavili potrebne razgovore i sa predsednikom Vlade i sa ministrima koji su nadležni za ta pitanja i prepoznali deo tih problema i saglasili su oko njihovih postojanja.

"Oko drugog dela je potrebno nastaviti razgovor kako bismo dogovorili kako i na koji način, posebno u operativnim programima, možemo realizovati stvari kao što je registracija srpskih manjinskih škola, pitanje ravnopravne upotrebe ćirilićnog pisma na području gde postoje zakonske pretpostavke i posebno stvaranje pretpostavke za jačanje tolerancije, za jacanje vladavine zakonitosti kada je u pitanju odnos prema Srbima u Hrvatskoj", zaključio je Pupovac.

