FILMSKA JURNJAVA PO NOVOM ZAGREBU: Mladić (22) bežao od policije, 12 puta prošao kroz crveno, 7 puta vozio u suprotnom pravcu

Šta je tačno mislio 22-godišnji mladić, koji je u subotu u gluvo doba noći vozio automobil bez vozačke dozvole i istovremeno jurio od policije kroz ceo Novi Zagreb, kršeći propise , možda nikada neće biti otkriveno. Ono što je izvesno jeste da će narednih 30 dana provesti iza rešetaka remetinskog zatvora, gde ga je uputio istražni sudija Županijskog suda u Velikoj Gorici, prihvatajući predlog novozagrebačkog tužilaštva da mu se odredi pritvor.

On se tereti za otežano upravljanje vozilom i preti mu kazna do tri godine zatvora, a prema do sada utvrđenom, 22-godišnjak je 8. aprila oko sat posle ponoći vozio Selskom cestom, a kada je stigao do raskrsnice sa Jadranskim mostom, oglušio se o naređenje policajaca koji su ga zaustavili i pokušao da zaobiđe upaljenu policijsku palicu.

foto: Shutterstock

On je nastavio da vozi nonšalantno, prolazeći kroz crveno svetlo na semaforu. Vozio se kroz razne zagrebačke kvartove i ulice, a policajci su ga sve vreme pratili službenim policijskim vozilom sa upaljenim zvučnim i svetlosnim signalima. Jurnjava je završena je samo na drugom kraju Novog Zagreba, tačnije na raskrsnici severnog kolovoza Avenije Dubrovnik, Mosta Mladosti i kružnog toka Zapruđa.

Kako? Usled neprilagođene brzine, 22-godišnjak je izgubio kontrolu nad volanom i sleteo sa makadamskog produžetka zapadnog kolovoza Mosta Mladosti.U nekontrolisanom kretanju levom stranom vozila naleteo je na betonski oslonac s nadvožnjaka i stao. Dalje nije imao kuda da beži.

Policija ga je opkolila i odvela na kriminalističko istraživanje, koje je pokazalo, između ostalog, da je posrnuli mladić tokom bekstva od policije 12 puta prošao kroz crveno svetlo na semaforu, a na tom pravcu čak sedam puta je vozio u suprotnom, zabranjenom pravcu.

