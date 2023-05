NEVIĐEN SKANDAL MILANOVIĆA: Hrvatski predsednik PODMUKLO NAPAO Vučića zbog izjave nakon masakra u Mladenovcu?! JAD I BEDA (VIDEO)

Foto: Printskrin / You Tube/Jutarnji list

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović krajnje neprimereno je reagovao na pitanje novinara da prokomentariše izjavu srpskog predsednika Aleksandra Vučića da je nakon masakra u Mladenovcu od Vlade Srbije tražio da razmotri vraćanje smrtne kazne.

Milanović je momentalno prsnuo u smeh nakon pitanja novinara u Puli.

- Smrtnu kaznu za koga? Ajmo na ozbiljne teme - počeo je da se smeje i da odmahuje glavom Milanović.

Hrvatski predsednik je naglasio da je protiv smrtne kazne.

- Ubio se čovek u ratu. Ljudi se vrlo brzo nažalost životinjski aklimatizuju nekim primitivnim instinktima koji čuče u nama i zato ih ne treba ohrabrivati smrtnom kaznom. To je najgora stvar. Time se ništa ne postiže. Po tome Amerika nije demokratska država jer ubijaju ljude. Čak ni Rusija nema smrtnu kaznu. Vidiš trun u tuđem oku, a ne vidiš kninski balvan u svom. Smrtna kazna je katastrofa - prokomentarisao je Milanović kad je došao sebi od smejanja.

Milanović je prethodno povodom masakra u Mladenovcu i školi na Vračaru rekao da je oružju mesto samo u rukama vojske i policije.

- Srbija je država u kojoj ima mnogo oružja među ljudima. Tamo vlada jedan etos i patos, ali nedovoljno logos, odnosno pamet, kad je u pitanju oružje i nasilna kultura, tamo su se ubijali po ulicama Beograda, vrlo temeljno i razigrano, devedesetih posebno. To je nešto što u Hrvatskoj nismo gledali, ni blizu u toj meri, možda još mafijaške obračune jesmo, imali smo u centru Zagreba slučaj ispaljivanja zolje, ali to je sve bila vrlo lajt verzija u odnosu na ono što smo imali u Srbiji. Sad se događa nešto što se ni tamo nije događalo. Znate ko su Pinki i Švaba? Dva momka koji su gostovali kod Vesne Trivalić u "Ranama". Dvojica macana s asfalta. To je deo kulture tamo - rekao je Milanović.

U. B. (21), koji se sumnjiči za masovno ubistvo u selima kod Mladenovca, uhapšen je jutros oko 8 sati kad su ga jake policijske snage locirale i uhapsile blizu Kragujevca. Tokom krvavog pira usmrtio je osam, a ranio 14 ljudi od čega se sedam nalazi u kritičnom stanju.

Učenik sedmog razreda prethodno je u sredu u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na beogradskom Vračaru ubio osmoro đaka i čuvara Dragana Vlahovića.

