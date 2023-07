OBJAVLJENO KOLIKA JE PROSEČNA PLATA U HRVATSKOJ! Profesija koja je najbolje plaćena NIJE ZA SVAKOGA

U drugom kvartalu 2023. godine prosečna mesečna neto plata u Hrvatskoj s uključenim dodacima na platu iznosila je 1.140 evra, što je četiri odsto više nego u prethodnom kvartalu i 16 odsto više nego u istom razdoblju 2022.

Hrvatski portal Indeks prenosi navode servisa MojaPlata da su u toj zemlji u proseku najbolje plaćeni piloti sa 2.912 evra, a najgore krojači sa 598 evra.

Navodi se da iza pilota po visini plate slede direktori s prosekom od 2.699 evra, a za njima lid developeri sa prosekom od 2.627 evra. I četvrto i peto mesto zauzima IT sektor, pa tako IT arhitekte primaju u proseku 2.397 evra mesečno, a IT menadžeri 2.365 evra.

Najmanje prosečne plate u Hrvatskoj pored krojača imaju šivači sa 648 evra, radnici obezbeđenja koji primaju u proseku 701 evro mesečno i cvećari sa 707 evra.

Navodi se da su plate u privatnim firmama u stranom vlasništvu šest odsto više od proseka i iznose 1.209 evra.

(Kurir.rs/Indeks)