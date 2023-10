"USTAŠTVO SE KORISTI KAO ADUT U KAMPANJI" Zamenik gradonačelnika Vukovara: Žalosno je što 80 godina kasnije imamo iste poruke

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, koji dolazi iz desničarskog Domovinskog pokreta, najavio je juče da će ove godine Kolonu sećanja u Vukovaru predvoditi pripadnici Hrvatskih odbrambenih snaga (HOS), paravojne jedinice iz rata devedesetih, koja na svom grbu ima ustaški pozdrav „Za dom spremni”.

Da li je moguće da je ustaški pozdrav i dalje zakonom dozvoljen kao i isticanje sramnog pozdrava "Za dom spremni"?

Ovim povodom u program Redakcije uključio se Srđan Kolar, zamenik gradonačelnika Vukovara.

On smatra da ovo nije dobro promišljeno jer u Hrvatskoj postoje ljudi koji ne žele da Vukovar ili Hrvatsku vrate unazad 80 godina, u 1941. godinu.

- Tada su ti znakovi bili aktuelni, i znamo šta je sve napravljeno i učinjeno po tim znakovima, ne samo Srbima, već i drugim zajednicama poput Jevreja i Roma, kao i svima onima koji se nisu slagali s njima.... Žalosno je što, kao što je već rečeno, i posle 80 godina imamo to. To nije ni slučajno, zato što mi, nažalost, već od samog njegovog izbora za gradonačelnika, imamo takve izjave i političku retoriku usmerenu protiv Srba i prava srpske zajednice. Svedoci smo i one famozne statutarne odluke o međusobnom uvažavanju, snošljivosti i retorici, koja zvuči ružno, a koja se fokusira na ispunjavanje prava srpske zajednice na dvojezičnost i ravnopravnu upotrebu srpskog pisma i ćirilice. Stoga, nije nešto što nas je iznenadilo, već sve to služi u okviru priprema za buduće parlamentarne izbore, koji su planirani za april mesec. Kampanja je već počela, a kao što smo svedoci, najbolje se vidi ako se ističu ovakve vrste znakova i uverenja, posebno ako su usmerena protiv Srba. To sigurno ima određenu težinu i političke uspehe, nažalost.

Kako niko nije iznenađen ovakvim porukama, voditeljka je pitala sagovornika Kurir TV da li je, opet neočekivano, ova retorika iznenadila Evropsku Uniju, kako je Hrvatska članica EU i to je prema njenim zakonima zabranjeno.

- Trenutno nemam informacija o tome, ali u svakom slučaju, mislim da je to pre svega posao nadležnih institucija Republike Hrvatske, koje bi trebalo javno da sankcionišu ovakvo ponašanje. Trebalo bi se ograditi od ovakvog revizionizma i javno ga sankcionisati, što je jedini način da se povrati poverenje u institucije i državu. Međutim, to bi trebalo da se sprovede na pravi sudski način, iskreno da kažem. Imali smo slične situacije u vezi s pravom korišćenja srpskog jezika i pisma, a videli smo kako je to prošlo. Ustavni sud se na neki način degradirao u tom procesu, tako da nemamo optimistično mišljenje da će se bilo šta po tom pitanju rešiti ili da će biti takvih sankcija - rekao je Kolar i dopunio:

- To je kažnjivo zakonom, ali su kazne najčešće finanasijske prirode i to nije regulisano dovoljno. Političari moraju da insistiraju da taj znak "U" ne ide u javni diskursNemamo pozitivnog iskustva ovde da bi se vratilo poverenje u institucije... - rekao je Kolar.

Prokomentarisao je suživot Hrvata i Srba:

- Stvari i život kod običnog naroda i Srba i Hrvata je sve teži i teži zbog inflacije svima. Najviše je ljudi otišlo iz Hrvatske, tako da je sam život ovde težak za sve...

