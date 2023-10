"NISU SE SUOČILI SA SVOJOM FAŠISTIČKOM PROŠLOŠĆU" Linta: U Nemačkoj se za to ide u zatvor, u Hrvatskoj NIJE KRIVIČNO DELO

Na konferenciji za novinare u Vukovaru gradonačlenik Vukovara Ivan Penava predstavio je plakat za obeležavanje 18. novembra, Dana sećanja na žrtve Vukovara 1991, na kojem se ističe geslo ovogodišnjeg obeležavanja „Vukovar, moj izbor i u dobru i u zlu”, uz slovo „U” i natpis „HOS”. Na brojne kritike koje su stigle sa svih strana, gradonačelnik Penava je kratko odgovorio: „svi koji imaju nešto protiv HOS-a, neka ne dolaze u Vukovar".

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, koji dolazi iz desničarskog Domovinskog pokreta, najavio je juče da će ove godine Kolonu sećanja u Vukovaru predvoditi pripadnici Hrvatskih odbrambenih snaga (HOS), paravojne jedinice iz rata devedesetih, koja na svom grbu ima ustaški pozdrav „Za dom spremni”.

Gost koji je razgovarao o dešavanjima u Hrvatskoj bio je MIodrag Linta, uputio je gledaoce Kurir TV sledeće:

- Svaki Tompsonov koncert počinje ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Umesto da je u Hrvatskoj kao što je u Nemačkoj, ustaški pozdrav i "U" krivično delo, ako u Nemačkoj koristite nacističke simbole imate velike novčane kazne i idete u zatvor, U Hrvatskoj to nije krivično delo - započinje razgovor Linta.

Podsetio je da su pripadnici HOS-a i godinama unazad pripadnici kolone koja "obeležava" godišnjicu stradanja u Vukovaru.

- Ovo je takmičenje ko je veći nacionalista i veći sledbenik ustaške ideologije. Oni misle da će narod izabrati opciju koja promoviše ustaštvo. Penacin cilj je da pripadnici HOS-a budu na čelu kolone i da na taj način dovedu u nezgodnu situaciju HDZ, a njegovcilj je da budu na čelu kolone da naprave problem - rekao je Linta.

Kako na to reaguje Eu? pitala je voditeljka Olja Lazarević, na šta Linta podseća na politiku dvostrukih standarda EU:

- Hrvatska je lojalan član NATO-a, Evropske unije, ispunjava sve zahteve, uvela je sankcije Rusiji i onda joj se gleda kroz prste, nekome je dozvoljeno, a nekome nije. Nemačka ima jasan stav prema nacizmu i definisala je fašističke simbole kao krivično delo, a sa druge strane Nemačka ćuti na konstantnu promociju Ustaštva u Hrvatskoj - istakao je.

Juče je navršeno 32 godine od etničkog čišćenja Srba iz 26 sela Požeške kotline u Hrvatskoj, od kojih su 23 potpuno uništena, na osnovu pisane naredbe državnog organa, prvoj i jedinoj te vrste u Еvropi nakon Drugog svjetskog rata. U naredbi je stajalo da "u posljednje vrijeme četničke terorističke snage i jedinice JNA sve više ugrožavaju svojim borbenim djelovanjem civilno stanovništvo u zapadnom dijelu opštine Slavonska Požega" i da se evakuacija sprovodi "u cilju zaštite njihovih života i uspješnije odbrane odbrambenih položaja" hrvatskih snaga na tom području.

- Hrvatsko društvo se nije suočilo sa svojom fašističkom i nacističkom prošlošću. Početak etničkog čišćenja počeo je u Požeškoj kotlini. Dakle, radi se o jednom osmišljenom planu proterivanja Srba iz Hrvatske, jer je godinu dana ranije došao na vlast zločinac Franjo Tuđman koji je sa tim ciljem i došao na vlast. Sutra obeležavamo 32 godine od zločinačke akcije kada je proterano 4.000 Srba sa opštine Grubišno polje, ubijeno je 41 srpskih civila, 23 pripadnika teritorijalne odbrane, i proterano oko 70.000 Srba. To je prvo etničko čišćenje u Evropi posle Drugog Svetskog rata. Bljesak i Oluja, Orkan, Požeška kotlina, to su sve nastavci sa Zapadnom Slavonijom gde je u prve dve godine rata proterano najmanje 251.000 Srba! Kada tome dodate zločinačke akcije "Bljesak" i "Oluja" to je pola miliona proteranih Srba sa područja Hrvatske - rekao je Linta, naglasivši:

- Hrvatsko pravosuđe ne može omogućiti pravdu. Srpske žrtve omaložavaju i zbog toga veliku odgovornost ima naše tužilaštvo za ratne zločine koje bi trebalo da se pozabavi zločinima ne samo na teritoriji NDH, već i na teritoriji BiH i svih zločina protiv srpskih civila i ratnih zarobljenika... Nije moguć mir ako imamo dvostruke standarde!

