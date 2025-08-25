Slušaj vest

Festival "Nosi se“ u Benkovcu, zamišljen kao kulturni projekat za promociju nenasilja i dijaloga, trebalo je da se održi od 22. do 29. avgusta.

Program je počeo u petak, ali je prekinut nakon što su branitelji i navijači sprečili izvođenje predstave i performansa iza Gradske biblioteke. Novinarku i organizatorku Melitu Vrsaljko napali su neki od demonstranata, a ona je i verbalno napadnuta, kao i neki drugi učesnici festivala. Policija nije intervenisala.

Zbog incidenta, Nediljku Gendi, šefu lokalnog udruženja dobrovoljaca Domovinskog rata, i još četvorici demonstranata zabranjeno je da se Meliti približe na manje od 30 metara. Podnete su i optužbe za narušavanje javnog reda i mira. Iako su organizatori dan kasnije najavili da će se festival nastaviti, danas je objavljeno da je festival odložen zbog bezbednosnih rizika.

Nakon napada i policijskih mera, Melita Vrsaljko se oglasila na Fejsbuku i komentarisala događaje, kao i vođu protesta i njegovu ćerku.

„Žao mi je što se festival otkazuje, ali barem smo sada postali svesni nekoliko važnih i zanimljivih stvari vezanih za našu malu pokrajinu. U gradu postoje pojedinci koji su sposobni da izvedu rulju na ulice koja, marširajući gradom sa pit bul terijerima, podseća na neku vrstu SS jedinice. Zašto se udruženja veterana ne distancira od takvih ljudi? Protest veterana? Ne, veterani su bili u manjini u poređenju sa tom decom koja verovatno još uvek žive od roditelja, a kojih se ova država i policija toliko plaše.“

„Troje od petoro optuženih za napad na mene čak ni ne žive u Benkovcu. Time što nisu osudili incident i ponašanje branitelja, gradonačelnik Benkovca je stao na stranu ovih ljudi. Gradonačelnik Bulić podržava ljude iz drugih gradova i opština koji dolaze u Benkovac da remete javni red i mir i nazivaju žene na ulici kurvama. Niko ne bi trebalo da se oseća bezbedno u gradu sa takvim gradonačelnikom.“

Ona se posebno osvrnula na vođu protesta i njegovu ćerku:

„Vođa protesta Nediljko Genda me je kritikovao u jednoj od svojih izjava jer sam upotrebila reč 'marš'. 'Kakav marš? Je li to Jugoslavija ili Hrvatska?', ljutito je pitao ovaj verbalni nasilnik. Savetujem Gendi da se edukuje i pročita nešto o toj reči na Hrvatskom jezičkom portalu.“

Njegova ćerka je ovih dana delila moj status na Fejsbuku, pišući da pod maskom kulture promovišemo jugonostalgiju. Emili Genda zarađuje pevajući cajke. I neka, ne krivim je, neka žena radi, i ne smeta mi kada neko sluša cajke.

Zaista sam uživala gledajući njen TikTok video u kojem peva pesme Arkanove udovice čistim ekavicom. Gospođo Emili, ništa mi dugo nije izazvalo tako topao osećaj jugonostalgije kao taj video, koji pokazuje da rat nije uništio sve veze između Hrvata i Srba i da ćemo se, barem kroz muziku, uvek poštovati i voleti.

Vrsaljko je očigledno odgovarala na objavu Emili Gende na Fejsbuku, koja je branila svog oca i ratne veterane i nazvala festival i njegove organizatore „bludom, nemoralom, jugonostalgijom i levičarskom ideologijom“. Tom objavom je odgovorila na objavu Melite Vrsaljko o incidentu na otvaranju festivala.

„On nije nikakav vođa, već čovek koji zna šta su čast, žrtva i istina. Moj otac je branio ovu zemlju krvlju od prvog do poslednjeg dana, dok ste vi sedeli na toplom, a danas se pravite moralni autoritet. Samo neko ko nema stida i srama može da proziva branioce koji su sve dali za Hrvatsku. Vi koji danas promovišete blud, nemoral, jugonostalgiju i levičarsku ideologiju pod maskom 'kulture' niste dostojni ni da pomenete branitelje, a kamoli da ih vređate. Moj otac ima istoriju i čast iza sebe - vi imate samo tastaturu i prazne statuse. Dakle, malo manje pameti, a malo više poštovanja prema onima koji vam uopšte daju slobodu za takve ispade.“

Genda je odgovorila i na njene optužbe da peva pesme Cece Ražnatović, udovice Željka Ražnatovića Arkana .

„Pa šta ako pevam Cecu? Tata me je naučio da volim svoje i poštujem tuđe. Nije nas vaspitao da mrzimo druge. Otac me nije naučio da mrzim bilo koga. On mi daje slobodu govora, mišljenja i izbora. Ne nameće mi svoju volju. Odgajana sam u najnormalnijem i najzdravijem okruženju“, rekla je.

Potom se oglasio i njen otac.

- Ja ni ne znam da ona to peva. Cela Hrvatska sluša Cecu. Ja ne, ali je cela Hrvatska sluša - rekao je Nediljko Genda.