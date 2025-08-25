Slušaj vest

Od 4. avgusta ove godine, poznati ginekolog dr Goran T. (48) više nije zaposlen u Opštoj bolnici Virovitica.

To je potvrđeno iz kabineta direktora bolnice, a svemu je prethodilo njegovo hapšenje još na proleće, jer je od tada iza rešetaka zatvora u Bjelovaru zbog pretnji smrću!

U međuvremenu, u julu mu je izrečena nepravosnažna presuda, a Opštinski sud u Virovitici je odgovorio da u spisima nije primljena žalba i da pritvor, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, može trajati do pravosnažnosti presude ili do pravosnažnosti odluke o upućivanju na izdržavanje kazne.

U slučaju ginekologa, to na kraju iznosi dve godine i 11 meseci zatvora jer su mu dve uslovne kazne iz 2024. godine opozvane! Ali neće biti osuđen na toliko zatvorske kazne, jer je sud odlučio da sankcija bude delimično uslovna, od čega 17 meseci bezuslovno, a 18 meseci uslovno sa petogodišnjim probnim rokom.

Ginekologu je izrečena i mera bezbednosti obaveznog lečenja od zavisnosti od droga i alkohola, koje će se sprovoditi u okviru zatvorskog sistema, a nakon što bude pušten na slobodu, moraće da nastavi lečenje u drugoj specijalizovanoj ustanovi pod nadzorom Kancelarije za probaciju.

Takođe mora da plati 775 evra sudskih troškova, 200 evra paušalnog iznosa i 1.238 evra za branioca postavljenog po službenoj dužnosti.

Tokom sudskog postupka saznalo se da lekar od 2017. godine ima ozbiljan problem sa konzumiranjem kokaina, koji je, prema njegovim sopstvenim tvrdnjama, „izazvan“ alkoholom, a od kojeg se nije mogao osloboditi ni tokom bolničkog lečenja.

Prema presudi, 18. aprila ove godine, oko 9:50 časova, pod uticajem kokaina, Goran T. je došao u frizerski salon u jednom gradu na području Policijske uprave Virovitičko-podravske gde radi njegova sada već bivša supruga, inače poznata u muzičkom svetu. Iz ljubomore i narušenih porodičnih odnosa, a sa ciljem da je zastraši, rekao joj je: „Ubiću te, kurvo, uništiću te, uništiću ti život“.

Četiri dana kasnije, žrtva je ponovo doživela isti strah, ali na drugačiji način, kada joj je, takođe pod uticajem kokaina, poslao poruku na mobilni telefon da „ide kod njenog prijatelja i da mu je čovek doveo HS da ga ubije“.

„Jesi li čula? Reci mu, ali naći ću ga. Ubiću njega, a onda i sebe. Ubiću ga. I tebe. Samo gledaj. Ubiću ga, narediću da ga ubiju...“ - deo je neprimerene i uznemirujuće poruke koju je optuženi napisao i posejao novu dozu straha. Ovaj oblik uznemiravanja traje od januara ove godine, kada je ponovo počeo da koristi drogu nakon šest meseci apstinencije.

- Ponovljena konzumacija kokaina izazvala je promenu u mom ponašanju, a razvio sam paranoičnu ljubomoru praćenu iskrivljenim slikama stvarnosti. Posle pauze, bio sam u Zagrebu i napravio grešku što sam povukao crtu. Pored kokaina, koristio sam i krek. Našao sam model HS pištolja na internetu, ali kao lekar, nemam afinitet prema oružju. A pošto je moja žena rekla da je snimila video sa muškarcem, zaključio sam da, iako ga ne poznajem, ona ima seks sa njim. Istina je da sam joj slao preteće poruke i išao u frizerski salon i vređao je, ali joj nisam pretio.

- To su bile ružne reči, ali po mom mišljenju nisu bile preteće. A slao sam preteće poruke čak i nakon što bih popio 15 piva, flašu vina i kokain tokom par dana - rekao je, između ostalog, u svoju odbranu 48-godišnji osuđeni lekar.

Takođe se složio sa zaključkom psihijatrijskog veštaka da je lečen kao zavisnik.

Njegova bivša partnerka, kojoj je, prema njenim tvrdnjama, pokušavala da mu na sve načine zagorča život, rekla je da je izmislio razne izveštaje da ona uzima drogu, pije, bavi se prostitucijom i da nije dobra majka. Takođe je pokrenuo poresku reviziju njenog frizerskog salona.

A ono što joj je uradio u salonu ovog proleća videli su i klijenti. Jedna mušterija je bukvalno stajala mirno kada je frizerkin muž upao u salon i počeo da je vređa, govoreći da će je uništiti.

- Lično, nikada se nisam osećala tako uplašeno. Nisam mogla ni da predvidim šta bi se moglo desiti. A tih nekoliko minuta mi se činilo kao večnost. Kada je prvi put izašao iz salona, zalupio je vratima tako jako da sam pomislila da će se staklo razbiti. Frizerka se tresla, plakala je i izgledala prestravljeno. Očigledno je bio pod uticajem nečega - zaključila je svedokinja.

Prošle godine, ginekolog je proveo dva meseca iza rešetaka zbog ranijih krivičnih prijava (zloupotreba seksualno eksplicitnih snimaka, nasilje u porodici, pretnje smrću i nametljivo ponašanje) i dobio je uslovnu kaznu, a ove godine je u pritvoru već četiri meseca, tako da ako presuda postane pravosnažna, ostalo mu je još 11 meseci bezuslovnog dela kazne da odsluži.