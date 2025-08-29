Slušaj vest

Pojavio se snimak nadzornih kamera na kojem se jasno vidi trenutak kada je brod u četvrtak oko 1 sat posle ponoći "izleteo" na luku Matejušku u Splitu.

Prema izjavama svedoka, osoba koja je upravljala brodom je zaspala, pri čemu je došlo do nezgode.

Zahvaljujući brzoj reakciji ljudi koji su se u tom trenutku našli na Matejuški, niko nije stradao, a samo koji trenutak pre nezgode na mestu na koje se brod nasukao bilo je više ljudi.

Podsetimo, devojka jednog od tada prisutnih mladića izjavila je nakon nezgode da su se u agenciji Adria Luxury Boats, koja je vlasnik pomenutog broda, nasmejali na njene navode da je u nezgodi "stradao" bicikl njenog momka.

"Momku su mi uništili bicikl. Zvali smo firmu u čijem je vlasništvu brod. Radnica se smeje i kaže da su razmišljali da li je neko ostao ispod broda. Kaže: "A nezgoda, nije tragedija", tvrdi ona.

Iz Adria Luxury Boats, su izjavili da pomenute optužbe ne mogu potvrditi jer ih u vezi sa pomenutim biciklom nije kontaktirala ona, već mladić koji je, prema njihovim rečima, aludirao da se "dogodila tragedija te da se kapetan spotakao na gas".

"Ispravili smo ga da se ne radi o tragediji jer nema ljudskih žrtava, već da se radi o materijalnoj šteti. Zaključili smo da je incident nezgoda koja se još istražuje, te smo zajedno zaključili da je sreća što niko nije bio s biciklom ispod broda. Sa gospodinom smo se nasmejali, u smislu olakšanja, a ne nikakvog ismevanja", tvrde iz agencije.

Ljubazno su zamolili gospodina da svi sačekaju izveštaj o nezgodi i njenom uzroku, nakon čega će mu svakako nadoknaditi pričinjenu štetu.

Lučki kapetan Željko Kušter je potvrdio da je uviđaj u toku te da se čeka izjava upravitelja broda kako bi se potpuno složila slika i utvrdilo šta se tačno dogodilo.

"Sledi prekršajni postupak, a vlasniku se rešenje izdaje usmeno i pismeno ", rekao je Kuštera.

Pitali smo ga koliko dana će biti potrebno da se brod ukloni sa Matejuške.

"Ne verujem da će to biti danas. Treba pogledati ponude, utvrditi način na koji će se brod ukloniti, Lučka kapetanija mora imati uvid u ceo proces, a prema zakonu smo dužni da vodimo računa i o tome da dodatno finansijski ne opteretimo vlasnika", objašnjava.

Naglasio je da je najvažnije da nije bilo ljudskih žrtava i da nije došlo do zagađenja mora.

"Apelujemo na sve učesnike pomorskog saobraćaja da budu oprezni i odmorni, te da planiraju svoje putovanje. Ovaj incident se dogodio u jedan sat posle ponoći, ne možemo precizirati šta se tačno dogodilo, da li je moguće da je kapetan zaspao. Nije uobičajeno tom brzinom izaći na kraj. Uz pripremu putovanja, verovatnoća ovakvih incidenata svodi se na minimum", zaključuje Kuštera, koji je potvrdio i da su brod i kaptena imali sve potrebne dozvole.