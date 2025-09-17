Slušaj vest

Ivica Đolo (47), propali hrvatski preduzetnik i bivši muž nekadašnje mis Hrvatske Ivane D., već 14 meseci uspešno izbegava ruku pravde, i to sa nepoznate lokacije.

Prema novim informacijama MUP-a Hrvatske, skriva se negde u Sarajevu. Njegov nestanak usledio je prošlog leta kada je iskoristio medicinski prekid kazne, ali se nikada nije vratio u zatvor u Lepoglavi.

Đolo je pravosnažno osuđen na 10 godina zatvora zbog brojnih prevara i falsifikovanja, a izdržavao je tek treću od ukupno šest kazni. Prilikom prekida kazne, dostavio je medicinsku dokumentaciju o navodnim teškim glavoboljama. Sud mu je odobrio lečenje u toplicama, iako je Zatvorska bolnica procenila da je „visokorizičan za zloupotrebu“. I bili su u pravu.

Sud je Đolu 4. juna 2024. odobrio prekid kazne u periodu od 24. juna do 8. jula. Bio je upućen na rehabilitaciju u Stubičke toplice, koje je napustio 5. jula. Kada se 8. jula nije pojavio u zatvoru, za njim je raspisana poternica - lokalna, međunarodna, a zatim i evropska, jer je poreklom iz Širokog Brijega.

Đolu se na Županijskom sudu u Zagrebu i dalje sudi za zločinačko udruživanje i prevare u iznosu od nekoliko stotina hiljada evra (2007-2017). Građanima je lažno obećavao stanove iz gradskog vlasništva, predstavljajući se kao službenik Grada Zagreba ili čak kao sudija. Neki saučesnici su već osuđeni, a proces protiv njega i Zorana Garića je u zastoju. USKOK sada traži da mu se sudi u odsustvu jer su dela teška, kazne visoke, a 13 oštećenih traži odštetu od skoro 500.000 evra.

I dok je služio kaznu, Đolo je vodio nove pravne bitke. Tokom jednog postupka javio se iz zatvora putem videolinka i tvrdio da je „žrtva sistema“, bez konkretnih dokaza. Iako je nudio žaljenje i obećanja o povraćaju novca, priložio je lažne potvrde. Odbijao je da odgovara na pitanja tužioca, nazivao optužbe „idiotarijama“ i tvrdio da su svedoci protiv njega „nagovoreni“.

Osuđen je i za pokušaj oružane pljačke menjačnice u zagrebačkoj Malešnici krajem 2018. godine. Sud mu je kao otežavajuće okolnosti uzeo: višestruku osuđivanost, visinu iznosa koje je ukrao, bezobrazno ponašanje prema oštećenima, kao i pokušaje opstrukcije postupaka. Olakšavajuće: što je jedan deo novca vratio, što ima maloletno dete, i što su neka dela zastarela.

Đolo je ljudima prodavao priču da može da im sredi stanove ili kredite preko svojih veza u Gradskoj upravi ili bankama. Predstavljao se kao menadžer, sudija, službenik, pa čak i kao vlasnik agencije za nekretnine. Lažna dokumenta, lažni ugovori, lažne uplate - a u stvarnosti, pare su završavale u njegovim džepovima. Novac je, navodno, trošio na dugove i kocku.

Ove godine ga je stigla još jedna presuda - devet meseci zatvora i obaveza da vrati 10.650 evra prevarenoj osobi. Prevaru je izveo još 2009. godine, nudeći posredovanje za kredit kod austrijskih banaka, za šta je uzeo 12.150 evra. Vratio je samo 1.500, a ostatak - nikad.

Za hrvatsko pravosuđe Đolo je siromah. Nema ništa na svoje ime. Međutim, istražitelji sumnjaju da poseduje skrivene račune širom sveta - Kipar, Švajcarska, Velika Britanija, Srbija, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati - na kojima spavaju milioni evra i funti.

Majstor bekstva i obmane

Ivica Đolo, simbol sistemske slabosti i rupe u pravosuđu, iskoristio je pravne mogućnosti do maksimuma - i pobegao. Iako višestruko osuđivan, u svakom novom procesu uspevao je da „odigra igru“, glumeći bolesnika, reformisanog čoveka ili čak žrtvu. Sada je na slobodi - dok žrtve i dalje čekaju pravdu i povraćaj novca.

Hrvatske i evropske službe još tragaju za Ivicom Đolom.

Podsetimo, Ivana D, bivša supruga Ivice Đola, zatražila je razvod čim je saznala za njegove prevare.