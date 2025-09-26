Slušaj vest

Šokantna objava iz Slavonskog Broda, koja svedoči o brutalnom zlostavljanju dečaka, proširila se društvenim mrežama.

"Učenik 6. razreda osnovne škole redovno je izložen nasilju i zlostavljanju od strane učenika 1. razreda srednje škole. Deca ga tuku, vređaju i pljuju po njemu", navodi se u saopštenju.

Dodaje se i da su u jednom od incidenata urinirali po kartonu i stavili ga na njega.

"Takođe su ga naterali da sedne na ringišpil i uključili električni trotinet da bi se brže okretao. Tokom incidenta su ga snimali, u kom trenutku se dečak onesvestio i završio u bolnici", navodi se, između ostalog, u objavi.

Portparolka brodsko-posavske policije Kata Nujić potvrdila je za Plusportal da je policija postupila po prijavama i da je ceo slučaj preuzelo Državno tužilaštvo, koje će pokrenuti detaljnu istragu. O svemu je obavešten i Hrvatski zavod za socijalni rad. O zlostavljanju se oglasio i Grad Slavonski Brod.

"Prema informacijama koje smo dobili od direktora škole, incident se dogodio prošle nedelje, a učenik je došao u školu u ponedeljak, 22. septembra 2025. godine. Škola je potom odmah reagovala, u skladu sa važećim protokolima za takve situacije. Učenik je imao vidljive spoljašnje povrede, a u slučaj su uključeni Policijska uprava Brod-Posavska, Zavod za socijalni rad, Školska medicina. Sve nadležne službe, prema raspoloživim informacijama, preduzimaju mere u okviru svojih ovlašćenja", saopštio je Grad.

Dodali su da direktor škole i stručne službe škole kontinuirano sprovode aktivnosti usmerene na podizanje svesti učenika i održavanje bezbednog školskog okruženja. Prema rečima direktora, sve dostupne informacije odnose se na događaj koji se dogodio van školskih prostorija, a u incidentu nisu bili umešani drugi učenici.

"Grad Slavonski Brod ovim putem apeluje na sve građane, posebno roditelje, kao i na sve nadležne institucije, da zajedno deluju kako bi sprečili i smanjili pojavu bilo kog oblika nasilja, posebno među decom i mladima", saopštio je Grad, zaključujući da će nastaviti da prate razvoj situacije.