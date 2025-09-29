Slušaj vest

Zbog tragedije tokom svadbenog slavlja u blizini katedrale u Šibeniku sinoć, policija je sprovela krivičnu istragu i na kraju podnela krivične prijave protiv dve osobe!

Prvo su objavili da su odmah nakon događaja, dok su se lekari u bolnici bezuspešno borili za život A. Đ. (35), uhapsili 52-godišnjeg muškarca koji je kasnije identifikovan kao mladoženjin stric.

Ali, policija je potom saopštila da su njihove kolege iz Odeljenja za opšti kriminal podnele krivičnu prijavu i protiv 38-godišnjeg muškarca zbog teškog krivičnog dela protiv javne sigurnosti.

- Završenom kriminalističkom istragom utvrđeno je da je 52-godišnji osumnjičeni u Šibeniku na ulici Obala dr Franje Tuđmana u subotu, 27. septembra oko 19 časova, ispred katedrale Svetog Jakova, tokom ceremonije venčanja, usled nestručnog rukovanja, nepravilno aktivirao signalnu raketu, što je rezultiralo povredom 35-godišnje žene, koja je od zadobijenih povreda preminula u Opštoj bolnici Šibenik. Daljom istragom utvrđeno je da je 38-godišnji osumnjičeni, sa namerom da ispali signalne rakete tokom proslave, doneo nekoliko i jednu predao 52-godišnjem osumnjičenom, koji ju je prihvatio uprkos činjenici da nije obučen za rukovanje, neozbiljno verujući da neće biti neželjenih i po život opasnih posledica - kažu iz Policijske uprave Šibensko-kninske.

Takođe otkrivaju da je 38-godišnji osumnjičeni dobrovoljno predao policajcima sve što je doneo.

- Nakon završene istrage, osumnjičeni 52-godišnjak je predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Šibensko-knin, uz krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu u Šibeniku, dok se protiv 38-godišnjaka krivična prijava podnosi redovnim kanalima - zaključila je policija.

Sudbina obojice muškaraca je i dalje u rukama tužilaca, a prijavljenima prete zatvorske kazne.

U međuvremenu, građani Šibenika se opraštaju od žene koju je usmrtila signalna raketa i pale sveće.

- Kida nam se srce zbog naše prijateljice. Vedrije i bolje osobe od nje nema u celom gradu. Poginuti na takav način, i još na venčanju... Mi smo u šoku. Njen suprug teško će prebroditi tragediju. Ona je njemu bila sve u životu, svetlo na kraju tunela, prava bračna suputnica - rekla je prijateljica tragično preminule žene.