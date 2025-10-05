Slušaj vest

Strašna drama odigrala se u subotu uveče u Ulici Kralja Zvonimira u selu Vladislavci, nedaleko od Osijeka.

Četvoro male dece bilo je zarobljeno u dimu i vatri u zaključanoj kući gde su ih roditelji ostavili da odu u prodavnicu.

Deca, uzrasta 2, 4, 6 i 7 godina, igrala su se sama kod kuće, kada je jedno od njih došlo do peći na drva i zapalilo materijal. Vatra se brzo proširila kroz malu sobu u trošnoj i staroj kući, zahvativši čak i plafon.

Da nije bilo dvoje mirnih, ali i hrabrih komšija, deca bi izgorela. Bila su samo nekoliko sekundi udaljena od tragične smrti.

- Ovi ljudi imaju četvoro dece. Mislim da troje od njih ima posebne potrebe. Čuo sam decu kako viču sa prozora, ali pošto često tako viču, nisam odmah reagovao. Onda me je žena pozvala da ima dima u kući. Istrčao sam, stigao do prozora gde su stajali i razbio staklo da ih izvučem. Ali najmlađeg, dvogodišnjaka, više nije bilo. Kuća je već bila puna dima i plamen se širio. Vrata kuće su bila zaključana i shvatio sam da moram da ih razvalim. Nakon što sam ih razvalio, kiseonik koji je ulazio u kuću dodatno je rasplamsao vatru i širio gust crni dim. Pokušao sam da uđem, ali sam brzo izašao jer me je dim gušio. Pozvao sam komšiju Marija u pomoć jer sam se plašio da ću biti prekasno da izvučem najmlađe dete - opisuje Tomislav Zeko (37), još uvek uzbuđen, koji je uspeo da pozove komšiju Marija Korova u pomoć.

- Čuo sam kako me Tomislav zove. Vikao je da pozovu vatrogasce i hitnu pomoć. Video sam da kuća gori, dim se izvija iz prozora. Već je izveo troje dece i razvalio vrata. Pričao mi je da je najmlađi dečak ostao unutra. Srce mi se steglo. U dva navrata sam pokušao da uđem u kuću, ali sam prešao nekoliko metara i morao da izađem; ništa se nije videlo, a dim me je gušio. Dozivao sam malog dok sam bio unutra. Čuo sam ga kako jeca ili kašlje, ne znam šta još, pa sam shvatio da je u sobi pored ulice. Vatra mi nije dozvolila da prođem do te druge sobe, pa sam rekao Tomi da prođe kroz prozor. Uskočio sam i bukvalno ga osetio jer se ništa nije videlo - kaže Marijo (31), dodajući da su mu se tih nekoliko minuta činili beskrajnim.

Najmlađe dete izgubilo svest

- Na trenutak smo se oboje dvoumili da li da uđemo u tu vatru ili ne, jer oboje imamo troje male dece, pa zdrav razum govori da to nije dobra ideja, ali Mario je ušao i, srećom, brzo pronašao malog. Dvogodišnjak je bio u tom gustom dimu najmanje deset minuta; već je gubio je svest, čak je i kosa počela da gori; lice i ruke su mu bili crni. Mislili smo da je gotov, a kada smo videli da je još živ, osetili smo olakšanje. Da je bio u toj kući još nekoliko sekundi, ugušio bi se i izgoreo - seća se Tomislav, koji je, zajedno sa komšijom Mariom, spasao troje mališana od sigurne smrti.

- Tek kasnije sam shvatio da su ta deca mogla da izgore, pa sam bio šokiran. U tom trenutku zaista ne razmišljaš. Znam samo da sam tog malog sve vreme imao u glavi i nisam mogao da ga ostavim - dodaje Marijo.

Čim je najmlađe dete izvučeno iz zapaljene kuće, supruge dvojice heroja su pritrčale deci u pomoć i vratile najmlađe dete svesti, malo ga oprale i uverile se da diše. Pozvale su i hitnu pomoć, koja je sva četvoro dece odvezla u bolnicu. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje požara na susednu kuću, ali je sve unutra izgorelo. U međuvremenu, roditelji dece su stigli na lice mesta i pitali okupljene gde su deca. Komšije kažu da su decu ostavili same najmanje pola sata.

- Nikada nisam osetio takav nalet straha i adrenalina u isto vreme. Bio sam i ljut, jer nije prvi put da roditelji ostavljaju decu samu - kaže Tomislav.

Deca smeštena u dom

- Moja žena i ja smo otišli ​​do prodavnice samo na nekoliko minuta. Deca su spavala, pa smo mislili da neće biti problema. Odveli su ih od nas i smestili u dom, ali ćemo ih pokupiti čim sredimo kuću da ponovo bude pogodna za život - rekao nam je otac četvoro spašene dece, koja su puštena nakon pregleda u bolnici.

Ova porodica živi u skromnim uslovima u kući u državnom vlasništvu, koja im je data na korišćenje.

- Veoma sam zahvalan svojim komšijama što su spasili moju decu. Ne znam šta da im kažem. Oni su veoma dobri momci, poznajem ih jer žive preko puta nas. Hvala im što su rizikovali svoje živote da bi spasili moju decu - dodao je.