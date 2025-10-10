Slušaj vest

Zbog smrti dve osobe u teškoj saobraćajnoj nesreći koju je izazvao 17. oktobra 2024. godine na autoputu Rijeka - Zagreb, između raskrsnica Ravna Gora i Vrbovsko, rumunski i moldavski državljanin G.M. (47) proveo je nešto više od deset meseci u riječkom pritvoru.

Pušten je na slobodu nakon što ga je Opštinski sud u Rijeci osudio na dve godine zatvora zbog izazivanja smrtonosne saobraćajne nesreće iz nehata. Takođe će morati da plati 200 evra sudskih troškova, 1.633 evra za veštačenje i troškove advokata po službenoj dužnosti.

- Kriv sam. Smatram se krivim i kajem se. Voleo bih da sam ja nastradao, a ne oni - kroz suze je priznao krivicu optuženi muškarac na početku suđenja.

Kao olakšavajuće okolnosti, sud je na kraju uzeo njegovo priznanje, što je doprinelo ubrzanju postupka. Cenjena je i činjenica da ranije nije bio osuđivan, kao i činjenica da je, kako je sud primetio, bio vidljivo potresen tragedijom.

- Stav ovog suda je da je kazna od dve godine primerena ličnosti okrivljenog i svim okolnostima konkretnog slučaja - objasnio je sud, dodajući da postoji mogućnost da osuđeni bude potpuno oslobođen plaćanja troškova ako se u vreme izvršenja odluke o troškovima njegova finansijska situacija promeni u meri u kojoj se dovodi u pitanje njegovo sopstveno izdržavanje.

Radi se o osobi koja je sebe na sudu opisala kao nezaposlenu, bez zanimanja, sa dvoje dece i lošeg imovinskog stanja.

Podsećanja radi, muškarac sa dvojnim državljanstvom izazvao je nesreću 17. oktobra prošle godine u 8:15 časova, kada je upravljao kombijem sa prikolicom. Prekršio je pravilo i olako pretpostavio da neće ugroziti druge učesnike u saobraćaju, te se nije pridržavao ograničenja, zabrana i obaveza naznačenih na saobraćajnim znacima, pa je na ulazu u desnu krivinu nastavio kretanje, napustivši svoju traku. Prešao je punu liniju i kombijem udario prvo u privremeno postavljenu signalizaciju od markera za razdvajanje pravaca do saobraćajnih znakova i metalne montažno-demontažne rampe, od koje se potom odbio i prešao u suprotnu traku. Zatim je udario u Suzuki kojim je upravljao 24-godišnji muškarac, koji je izbačen u zaustavnu traku. Kombi se, pak, prevrnuo na desnu stranu, a prikolica se odvojila i nastavila nekontrolisano kretanje duž deonice sve do betonske zaštitne ograde.

Nažalost, nije bilo načina da se spasu dva putnika iz kombija - preminuli su na mestu nesreće od višestrukih preloma, modrica i krvarenja. Ostali učesnici nesreće, takođe strani državljani, prevezeni su u riječku bolnicu, gde su konstatovane dve teške, a troje lakše povrede. Vozač Suzukija je takođe povređen.

Inače, tog dana put je bio mokar od kiše, a bila je prisutna i magla.