Majka oba muškarca i otac žrtve svedočili su na sudu.

- Sin je ležao na leđima u lokvi krvi, a njegov polubrat je bio na njemu i reanimirao ga. Proverio sam mu puls i video da ga nema, da je gotovo, a onda sam mu rekao: „Čoveče, ubio si mi dete.“ Da sam znao šta će se desiti, nikada ga ne bih pustio u svoju kuću - rekao je kroz suze otac ubijenog muškarca (37) i očuh 46-godišnjaka, koga tužilaštvo tereti za teško ubistvo u januaru ove godine u oblasti Dubrave.

Na ročištu u Zagrebačkom županijskom sudu u petak svedočili su članovi porodice i žrtve i optuženog. Pored oca, svedočila je i majka oba muškarca, dok je njena sestra iskoristila zakonsku pogodnost i odbila da svedoči u postupku protiv bliskog člana porodice.

Tokom njihovog potresnog svedočenja, sud je čuo da je žrtvi dijagnostikovana šizofrenija, zbog koje je nekoliko puta bio hospitalizovan, prvi put pre oko deset godina. Pored ove bolesti, ubijeni mladić, rekli su svedoci, bio je sklon konzumiranju alkohola, što je, u kombinaciji sa odbijanjem da uzima lekove, dovelo do toga da je njegovo ponašanje često bilo nepredvidivo.

S druge strane, četrdesetšestogodišnjak je takođe znao kako da konzumira alkohol, a kobnog 11. januara, obojica su zajedno pili pre kobnog incidenta.

Pili pre incidenta

- Dva puta sam otišla u sobu u kojoj su bili. Prvi put sam otišla da ih proverim jer niko dugo nije silazio. Rekli su da je sve u redu, da nisu gladni i da ne treba da brinem. Sedeli su i razgovarali, a pored njih je bila flaša vina. Prošlo je neko vreme i otišla sam u kupatilo da operem kosu. Čula sam nešto „rđavo“ i vratila se gore. Kada sam ušla, bila sam šokirana. Videla sam svog sina, koji je bio ubijen, kako stoji naslonjen na to, a moj sin iz prvog braka pokušava da zaustavi krvarenje. Vrisnula sam, ali mi se tada nije činilo kao velika rana, nisam shvatala koliko je ozbiljno. Sišla sam dole i pozvala sestru da pozove hitnu pomoć - svedočila je njihova potresena majka.

Takođe je rekla da je ubijeni muškarac poslednjih godina odbijao da ostane na lečenju, i nije želeo da uzima propisanu terapiju, za koju smatra da ionako više nije bila efikasna.

- Danima ne bi ništa jeo, uopšte ne bi pričao. Mnogo puta ne bi spavao, već bi ostajao budan celu noć. Čula bih ga kako hoda i razgovara sam sa sobom. Takođe bi celu noć puštao glasnu muziku, poslednjih šest meseci to je bio neki korejski bend. Bila je to tako užasna muzika. Ako bih mu rekla da smanji zvuk, on bi ga još više pojačao. Mnogo puta bih išla na posao, a da uopšte nisam spavala - prepričala je majka ponašanje ubijenog muškarca u mesecima koji su prethodili zločinu.

Međutim, istakla je, njen sin nikada nije bio agresivan prema drugima. Obijao je vrata, a u nekoliko navrata su pomislili da želi da sebi naudi. Tako je, prisetili su se, jednom otišao u šumu i kasnije rekao da je jeo otrovne pečurke, zelene amanite.

Jeo otrovne pečurke

- Muž ga je odveo u bolnicu gde su mu ispumpali želudac i jedva ga spasili. Kada sam ga pitala zašto je to uradio, rekao je da mu je jednostavno sinulo. Morali smo da sakrijemo sve noževe jer se poslednji put kada je bio u Vrapču posekao po stomaku. Nismo smeli ništa da mu kažemo jer bi pretio da će sebi prerezati grkljan - rekla je majka o žrtvi.

Ona je takođe otkrila da je žrtva imala dve prekršajne ​​osude i jednu krivičnu osudu u kojoj mu je naloženo psihijatrijsko lečenje, ali, tvrdi ona, nijednu od institucija nije bilo briga za to. Nisu hteli da ga zadrže u Vrapču jer je odbijao lečenje. Samo bi ga pustili kući, kaže ona.

Optuženi je njen sin iz prvog braka, koga je otac napustio kada je imao tri godine.

- U početku smo svi živeli u kući naših roditelja. Kada smo izgradili ovu kuću, on se uselio kod nas, ali kada su deca iz mog drugog braka odrasla, preselio se kod moje sestre, koja živi u kući pored, jer je ona imala više prostora. Počeli smo da mu sređujemo mesto, ali nakon što mu je zet rekao da se iseli, došao je kod nas u jednu sobu - rekla je majka optuženog, koja ima dva sina iz drugog braka. Mlađi sin živi u sobi iznad ubijenog i čuo je svađu kobnog dana, ali iz straha nije želeo da svedoči.

Otac žrtve i očuh optuženog potvrdili su reči njegove supruge da njihov sin nije uzimao tablete i da je mogao biti drzak, ali ne i agresivan.

- Značajno je ostajao u svojoj sobi mesec dana i samo ležao. Crtao bi po zidu, precrtavao dane i nedelje olovkom, ali ne znam šta mu je to značilo. Mama i ja smo ga nagovorile da ode u Vrapče, bila bih najsrećnija da je hteo da bude tamo, ali nije. Očigledno je nešto zamerio. Pre dve godine je odslužio šest meseci zbog kršenja inventara u policijskoj stanici. Priveli su ga jer je vlasnik kafića pozvao da pravi probleme, a nije ni bio u kafiću, već u dvorištu - rekla je svedok.

Tukao se ranije

Rekao je da odnos između žrtve i počinioca nije bio najbolji.

- Ne znam zašto. Pre desetak godina su se potukli kod komšije. Tog jutra kada je došao kući, moj pastorak me je pitao da li imam rakije. Popio je čašu i popeo se gore. Oko 14 časova sišao je da jede. Pojeo je i vratio se gore. Moj sin uopšte nije silazio. Čuo sam ih kako glasnije pričaju, pa sam rekao ženi da ode gore i proveri. Rekla je da je sve u redu. Moj mlađi sin je bio u sobi iznad i kada je sišao, čuo je majku kako vrišti. Video je nož na stepenicama, a zatim brata u sobi na spratu. Bio je sav potresen, i danas je - rekao je otac ubijenog.

Mlađi sin mu je rekao da je čuo brata kako govori polubratu: „Ako hoćeš da me ubiješ, moraš da me udariš tamo“ ili nešto slično.

- Kada je prvi put doneo taj nož kući, rekao sam svom pastorku da ga iznese iz kuće, da ga se reši. Odneo ga je u svoju sobu. Nije imao nož sa sobom, ne znam u kom trenutku je otišao da uzme nož. Da li znate da ovo nije prvi put da je nekoga ubo nožem? - upitao je, okrećući se tužiocu.

Objasnio je da je njegov pastorak oslobođen jer ga čovek koga je izbo nožem nije optužio.

- Čovek ga je pretukao, a njegov pastorak ga je ubo nožem - rekao je svedok.