Dramatični trenuci odigrali su se 21. oktobra oko 19 časova u porodičnoj kući u Glini, gradu u centralnoj Hrvatskoj, nakon čega je uhapšen 58-godišnji muškarac sa 0,34 promila alkohola u krvi i, nakon uviđaja na mestu zločina i završene krivične istrage, optužen za četiri krivična dela - pokušaj teškog ubistva, dovođenje u opasnost života i imovine, nasilje u porodici i pretnju paljenjem kuće dva dana ranije.

Istragom su istražitelji mesta zločina Policijske uprave Sisak-Moslava otkrili da je 58-godišnji muškarac zapalio gorivo u jednoj od soba stana u kojoj su se u tom trenutku nalazili njegova supruga i sin.

U požaru koji je izbio, dvadesetpetogodišnjak je zadobio teške fizičke povrede jer je, pored toga što je polio sobe benzinom, benzinom polio i telo i odeću svog sina. Zatim je u svom bezosećajnom ludilu otišao korak dalje tako što je upalio krpu upaljačem i bacio je na sina i prosuti benzin. Vatra se odmah proširila na telo dvadesetpetogodišnjaka, koje je počelo da gori, baš kao i unutrašnjost kuće.

Iznenadni užas videli su supruga optuženog i majka mladića koji je bio u plamenu, koje su odmah i hrabro pokrenule akciju spasavanja - iznele su sina iz zapaljene kuće i skinule mu zapaljenu odeću. Njihov dom je ubrzo postao mesto intervencije hitne pomoći, policije i vatrogasaca.

Mladić je odmah prevezen u bolnicu radi lečenja povreda, a dalji razgovori sa žrtvama su otkrili da je osumnjičeni često verbalno zlostavljao suprugu i sina, a prošle nedelje je ženi pretio smrću.

Policija ga je predala pritvorskom nadzorniku, a sisačko tužilaštvo je potom od dežurnog istražnog sudije Županijskog suda u Sisku zatražilo njegovo pritvaranje, tako da će narednih mesec dana provesti u zatvoru u Sisku, pošto je doneta odluka o pokretanju istrage, s obzirom na to da postoji rizik od uticaja na svedoke, ali i od ponavljanja krivičnog dela.

Ukoliko se na sudu dokaže njegova krivica, 58-godišnjaku preti višegodišnja zatvorska kazna, a materijalna šteta koju je naneo domu je znatna.