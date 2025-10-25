Slušaj vest

"Primetili smo da se čudno ponaša, da vozi nesigurno", ispričala je studentkinja koja se pronašla u nezgodnoj situaciji.

Ona je bila deo studentske ekspedicije koja je u subotu krenula na konferenciju prema Opatiji.

Kako su primetili da vozač ne vozi na siguran način, nekoliko njih ustalo je s mesta te u razgovoru s njim shvatili su da je pijan.

- Nekoliko nas mu je prišlo kako bismo razgovarali s njim, i tada smo primetili da je bio vidno pijan. Rekli smo mu da stane na prvom mogućem mestu jer nam je postalo mučno i neugodno. On je tada samo rekao: "Treba li vam smanjiti temperaturu u busu?" i počeo podešavati greanje te je malo usporio, ali nije hteo da stane - rekla je studentkinja.

Svi su se u tom trenutku prepali da neće uopšte zaustaviti autobus, ali je ipak stao kod Kupjaka.

- Utvrđeno je da je imao 2,02 promila alkohola u krvi - ispričala je studentkinja.

- Skoro dva kamiona je pokupio, u jednom trenutno smo bili na rubu mosta, skoro sleteli. Tad smo digli paniku. Lagali smo da je ljudima na kraju busa loše, pa je ugasio grejanje - dodala je jedna od putnica.

- Drali smo se da stane na zaustavnu traku. Odbijao je. Govorili smo mu da mora stati na idućem odmorištu. Stao je kod Kupjaka. Mi smo pozvali odmah policiju. Bilo nas je strah. Oni su ga našli u grmlju, u džepu je imao votku i sokiće - ispričala nam je studentica.

Sve su potvrdili u policiji.

- Tačno je da je imao preko 2 promila u krvi. Zatekli smo ga na mestu događaja. Zadržan je na trežnjenju. Postupanje je u toku, a studentima je organizator organizovao novi prevoz.

Iz firme prevoznika koji je organizovao put rekli su da su o incidentu saznali iz medija.

- Saznali smo sve preko vesti. Ne znam šta da kažem. Ujutru nije bio pijan, ja ne mogu da dajem alkotest vozačima. Ne znam ni sam šta da kažem. Otišao sam do policije, po studente je stigao drugi vozač. Vozač će verovatno dobiti otkaz.