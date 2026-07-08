Severna Makedonija
OSUMNJIČEN (25) ZA ČETIRI UBISTVA I DVA POKUŠAJA UBISTVA: Suđenje počinje u četvrtak u Kumanovu
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Suđenje protiv dvadesetpetogodišnjeg T.B. iz Starog Nagoričana, optuženog za četiri ubistva i dva pokušaja ubistva, počinje u Osnovnom sudu u Kumanovu u četvrtak 9. jula, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Kumanovu.
Tužilaštvo navodi da, zbog toga što je okrivljeni umišljajno lišio života više ljudi, preti mu kazna zatvora od najmanje 10 godina do doživotnog zatvora.
Slučaj pred Osnovnim sudom u Kumanovu zastupaće javni tužilac Ljubomir Lape iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kumanovu.
Kurir.rs/Skopje1.mk
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