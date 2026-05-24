Kompanija Meridianbet, regionalni lider u industriji igara na sreću, ponovo pomera granice kada je u pitanju podrška domaćem sportu. Ozvaničenjem saradnje sa Srpskom federacijom mini fudbala, Meridian je načinio još jedan strateški korak u svom višegodišnjem konceptu – direktnom ulaganju u srpski sport na svim nivoima, od amaterskih do profesionalnih okvira.

Ipak, najbolji tajming za ozvaničenje ovakve saradnje upravo je sada. Predstojeće Evropsko prvenstvo, koje 27. maja počinje u Bratislavi, biće prva velika scena na kojoj će se videti plodovi ovog partnerstva.

Ovo partnerstvo ne predstavlja samo klasičan sponzorski ugovor, već ozbiljnu investiciju u sportsku infrastrukturu, zajednicu i zdrav način života. Dokazano uspešan model po kojem Meridian godinama pruža logistiku i resurse košarkaškim, fudbalskim i borilačkim kolektivima, sada je primenjen i na mini fudbal – sport koji u Srbiji doživljava neverovatnu ekspanziju.

Zahvaljujući stabilnosti i vetru u leđa koji je obezbedio Meridianbet, naša reprezentacija je prošla kroz vrhunski pripremni ciklus. Aktuelni evropski šampioni odlaze na takmičenje potpuno rasterećeni, fokusirani isključivo na teren i odbranu trona.

"Кada evropski šampioni dobiju partnera koji prepoznaje strast, energiju i emociju koju nosi minifudbal, onda znate da ste na pravom putu. Verujem da ćemo zajedno sa Meridianom učiniti da se još više ljudi zaljubi u ovaj sport, jer minifudbal nije samo obična fudbalska igra, to je čista strast i onaj pravi iskreni duh sporta koji se danas sve ređe viđa. Ponosni smo što možemo da stanemo rame uz rame sa velikanima koje kompanija Meridian podržava i verujemo da ćemo to poverenje opravdati na najbolji mogući način. Naš cilj je da zajedno sa novim partnerom ostanemo na krovu Evrope, ali nemojte nam verovati samo na reč - budite uz nas u Bratislavi ili kraj malih ekrana I prepustite se emociji, strasti i magiji koju će naši momci doneti na teren", ističe Siniša Milanov, predsednik Srpske federacije mini fudbala.

Više od igre: Dugoročna vizija Meridiana

Turnir u Bratislavi je tek početak. Glavni fokus saradnje usmeren je na dugoročne ciljeve koji će se realizovati i nakon kontinentalnog šampionata.

Evropsko prvenstvo od 27. maja biće idealna prilika da publika kraj malih ekrana oseti strast i magiju, ali i da se uveri kako iza velikih sportskih rezultata uvek stoji snažan i pouzdan partner. Meridianbet je još jednom dokazao da prepoznaje pravu sportsku emociju – neka Bratislava bude samo prva stanica na zajedničkom putu ka novim uspesima.