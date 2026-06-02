Od svih "otpisanih" reprezentacija, Srbija veruje da najveće šanse da napravi dobar rezultat i bude otkrovenje predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu (11. Jun – 19. Jul) ima - Belgija! Čak 33.1 odsto ispitanika u velikom istraživanju koje je širom naše zemlje sproveo brend 1xBET.rs na temu predstojeće fudbalske smotre istaklo je da izabranici Rudija Garsije mogu da se probiju do završnice, a uz njih od "ekipa iz senke" ljubitelji fudbala u Srbiji biraju još Bosnu i Hercegovinu (26.9 odsto), Dansku (17.5 odsto) i SAD (12.7 odsto), pokazuju rezultati ankete agencije “Deep Dive”.

Foto: Marko Metlaš

Ako se gleda sastav Belgijanaca, i pročitaju imena kao što su Tibo Kurtoa, Aksel Vitsel, Kevin de Brujne, Juri Telemans, Romelu Lukaku, Žeremi Doku jasno je da ovaj tim deluje izuzetno opasno, uz činjenicu da je većina igrača aktivna više od decenije na terenima širom Evrope.

Međutim, osim trećeg mesta 2018. godine, na Svetskim prvenstvima nisu blistali - u Kataru su bili jedno od najvećih razočaranja, dok se na prvenstva u Nemačkoj i Južnoj Africi nisu ni kvalifikovali. Možda je sada došlo vreme za ulazak u finale.

Kada je reč o Bosni i Hercegovini, istraživanje kompanije 1xBET.rs pokazuje i da će procentualno gledano najveći broj naših građana navijati upravo za reprezentaciju iz komšiluka predvođenu legendarnim Edinom Džekom. Čak 33,3 odsto ispitanika navelo je da će podržavati “Zmajeve” tokom prvenstva, što je više nego za Brazil (23,5%), Španiju (23,3%), Englesku (23,2%) ili Argentinu (22,4%). Rezultati pokazuju da bliskost i regionalne veze i dalje imaju važnu ulogu u navijačkim simpatijama.

Interesovanje za predstojeći Mundijal je izuzetno visoko. Gotovo sedam od deset ispitanika (68,6%) izjavilo je da je veoma ili izuzetno zainteresovano za praćenje prvenstva, dok se 59 odsto građana Srbije opisuje kao strastveni ili redovni ljubitelj fudbala.

Iako su navijači već dali svoje prognoze i favorite, ovo je samo deo rezultata šireg istraživanja o očekivanjima i navikama publike u Srbiji pred Mundijal 2026, koje je obuhvatilo teme od navijačkih rituala i emocija do načina praćenja utakmica i doživljaja najvećeg fudbalskog takmičenja na svetu.

Istraživanje o stavovima i očekivanjima navijača u Srbiji pred FIFA Svetsko prvenstvo 2026 sprovedeno je tokom maja 2026. godine na uzorku od 863 ispitanika iz Srbije koji prate fudbal i upoznati su sa predstojećim prvenstvom.